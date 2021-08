Escuelas sin internet

La baja presión del agua es otro de los problemas

Madres, padres de familia y tutores empezaron a conocer la realidad de las escuelas y el plan de regreso a clases propuesto por la Secretaría de Educación del Estado.

El principal problema, hasta ayer, era la falta de internet en los salones de clases, hay grupos de hasta 20 alumnos por salón en secundaria y falta de agua potable en los tinacos por baja presión.

La falta de internet creó una situación de incertidumbre en los padres de familia porque no saben cómo sus hijos tomarán clases en forma virtual si deciden no mandarlos a sus escuelas. Ayer sólo les dieron dos opciones: la modalidad presencial o que los papás asistan a la escuela por las tareas y la realicen conjuntamente con sus hijos en el hogar.

Además, el plan no es tan flexible en cuanto a la modalidad porque en la encuesta que respondieron tomaron una decisión única: si su hijo o hija asistirá en forma presencial será por todo el curso, al igual si es por la vía tutorial. No podrán incorporarse en los meses siguientes del curso si vieran que disminuyen los indicadores de la pandemia del Covid-19 o sus hijos quisieran ir al modelo presencial, según les informaron en las reuniones con los profesores.

Ante la baja aceptación de las clases presenciales, los profesores informaron a los padres de familia que estén pendientes el viernes porque ese día se decidirá si las clases serán presenciales o a distancia con intermediación de los padres de familia y tutores.

Desde las 7 de la mañana, las escuelas primarias y secundarias públicas empezaron a recibir a los padres de familia en los salones de clases para que les informen del horario, forma de estudio y la modalidad presencial o a distancia. En el nivel de preescolar las reuniones empezaron a las 8 de la mañana con el mismo motivo. Hoy y toda la semana continuarán con este levantamiento de datos sobre la preferencia presencial o a distancia y ya para el lunes 6 de septiembre quedará definido el tema de las clases para el ciclo escolar 2021-2022.

Para empezar, todo el personal docente y administrativo se presentó a sus labores en sus horarios acostumbrados y su trabajo en la escuela fue informar de los protocolos sanitarios y las modalidades de enseñanza.

Madres de familia hablaron con el Diario sobre este inicio de actividades en las escuelas de Mérida.

“Vine a una entrevista para ver qué decisión tomaría y cómo sería el regreso presencial” informó Arely Aké Sosa, quien fue a la primaria “Benito Juárez” de la colonia Santa Rosa. “Me aplicaron una encuesta sobre cómo estuvimos en la pandemia, si alguno se enfermó de Covid y qué modalidad voy a agarrar. Creo que la decisión sería dependiendo de la comodidad de cada papá; si viaja en camión con su hijo o hija sí estaría complicado, la mayoría tiene miedo a la enfermedad, pero si tienes auto y lo puedes traer, son solo tres horas y habrá todas las medidas sanitarias”.

“Yo me decidí por lo presencial porque tengo auto y vivo cerca de la escuela”, reiteró. “Nos dividirán el grupo en tres partes y los papas vendrían a buscar la tarea, las realiza con su hijo o hija y la entregan cuando se les indique”.

La madre de familia informó que la mayoría está eligiendo que el papá o mamá vaya por la tarea porque en esa escuela no hay internet. Antes los profesores daban sus clases mediante el internet de sus casas, pero ahora las autoridades quieren que sea en el mismo salón donde se activen.

Otras recomendaciones que le hicieron es que el alumno deberá llevar su gel antibacterial individual, dos cubrebocas, su jabón individual y será limitado el uso del sanitario, deberán guardar su sana distancia, no llevarán comida ni nada y no tendrán descanso. Los grupos serían de 9 o 10 alumnos por salón e irán dos veces a la semana. Ella se decidió por las clases presenciales para sus dos hijos: la niña cursará el sexto grado y el niño el primer grado.

“Mi niño no conoce la escuela. Cuando entró la pandemia estaba en kínder y ahora que entrará a la primaria tiene oportunidad de venir. En su cabecita se quedó que sigue en kínder, no tiene idea que ya está en la primaria”, dijo. “Ellos quieren regresar a la escuela, ya se les explicó que no hay abrazos, ni juegos, ya aprendieron los protocolos de la pandemia y saben las condiciones del uso de cubrebocas, gel y sana distancia”.

Yanet Pérez Vera tiene a su hijo en tercer grado de secundaria en la escuela técnica número 66, turno matutino, y también respondió la encuesta y eligió la modalidad a distancia.— Joaquín Chan Caamal

Le explicaron los protocolos de clases y la encuesta donde decidió si quería presencial o en línea. Quienes asistan a la escuela se formaría grupos que tomarían clases cada quince días y tendrían que cumplir lo siguiente: no se van a mover de su asiento, no van a prestarse nada, con trabajo podrán ir al baño, no saldrán a tomar agua, tendrán que llevar su gel individual, dos cubrebocas, pero lo que no se cumpliría es la sana distancia porque en cada salón habrían 20 alumnos y no se cumple la distancia de metro y medio uno de otro.

“Las clases a distancia (virtual) todavía no se decide cómo quedaría”, dijo. “A los maestros les exigen que estén en el aula en su horario, van a dar las clases virtuales y los alumnos se van a conectar por zoom o face, pero el problema es que no hay internet en la escuela”.

La madre de familia señaló que en las dos propuesta hay algo bueno y algo malo. En la presencial aprenden más, tienen la atención del maestro y por cualquier duda lo aclaran al momento, pero hay un riesgo de contagio por el contacto entre los niños y los adolescentes que será inevitable a pesar de todos los controles que quieran aplicar.

“No los van a poder controlar, ni por más que les prohíban, ellos van a querer saludar y platicar con sus compañeros, no se han visto ni tienen comunicación en año y medio. Conozco a mi hijo, él no sale y seguramente será ‘como el perrito que tienes amarrado y cuando lo sueltas pega la carrera y se va junto a ti’. Los que escojan la modalidad en línea tendrán mayor seguridad y resguardo, pero su aprendizaje no será igual porque no prestan atención”.

“Nos dijeron que estemos pendientes, el maestro nos va a dar la liga y nos van a decir en qué plataforma nos vamos a conectar”, reiteró. “Todavía van a ver cómo quedarán los horarios, los que van a tomar presencial vendrán de 7 a 12 de la mañana, van a tener sus 20 minutos de descanso, van a poder comer, pero no pueden prestarse nada, no pueden tomar ni invitar con su comida a nadie, cada quien con lo suyo”.

Otro problema que ve en esta escuela es que ahora en las reuniones los salones tienen asientos para 20 alumnos y es un espacio reducido el salón, por lo que no guardan la sana distancia. En el grupo de su hijo son 40 alumnos y cuando estén juntos los otros grupos aumentará la afluencia y hay peligro de aglomeración.

Martha Couoh Balam también tiene en la EST No. 66 a su hija y ella escogió la modalidad presencial, precisamente porque es el último grado y necesita que su hija aprenda más para ingresar con éxito al siguiente nivel que es preparatoria.

“Yo en lo personal prefiero que venga en la modalidad presencial”, reiteró.

“La maestra nos dijo que la modalidad dependerá de cuántos prefieran la presencial o a distancia, que el viernes nos dicen en qué plataforma estarían. Siguen las dudas de cómo serán las clases a fin de cuentas”.

“Lo que no me gustó es que son muchos alumnos, está pequeño el salón, 20 vendrán una semana y los otros la próxima semana. Maestros y alumnos se verán cada quince días”.

Lo que sí quedó claro es que los salones no usarán aire acondicionado, así cuenten con este equipo o así haya mucho calor. Solo usarán ventiladores, pero algunos están inservibles, y la disposición es que abran ventanas para que filtre el viento.

“Yo escogí en línea, le tengo miedo al Covid, mis hijos no salen para nada. Al único lugar donde van a veces es a casa de mi mamá. Sé que él no va a guardar la seguridad, estará como un caballo desbocado y si ya llevamos mas de un año sin la enfermedad, no vale la pena arriesgarlo”, manifestó Yanet Pérez.

El Cobay de Santa Rosa también tuvo larga fila a las puertas de la entrada pero fue para la compra de uniformes, que vendió en $460 el juego de dos playeras y una falda o pantalón. Y el precio enseguida generó inconformidad: “está muy caro”.

Los alumnos todavía no saben si la escuela preparatoria dará clases en línea mediante internet. Será hasta el viernes cuando lo sepan.

ClasesPanorama

Más del panorama en las escuelas tras las reuniones con padres y madres de familia.

Sin moverse

Los que asistan a una secundaria estarían en grupos que tomarían clases cada 15 días y tendrían que cumplir lo siguiente: no se van a mover de su asiento, no van a prestarse nada, con trabajo podrán ir al baño, no saldrán a tomar agua, tendrán que llevar su gel individual y dos cubrebocas. Y al parecer no se cumpliría la sana distancia porque en cada salón habría 20 alumnos y no se cumple la distancia de metro y medio uno de otro.