Esfuerzo comunitario

Vecinos limpian luego del paso de “Cristóbal”

Habitantes de Kinchil, Tetiz y Ucú encontraron en el Programa Emergente de Apoyo Comunitario la posibilidad de contar con un ingreso de 2,500 pesos durante un mes para el sostenimiento de sus familias y, al mismo tiempo, colaborar en la limpieza de sus comunidades.

De acuerdo con un boletín, este apoyo dispuesto por el gobernador Mauricio Vila Dosal busca ayudar económicamente a 28,000 yucatecos que más lo necesitan de 75 municipios, quienes resultaron afectados por las tormentas tropicales “Amanda” y “Cristóbal”.

En gira de trabajo por estas tres poblaciones del poniente del estado, Vila Dosal supervisó los trabajos que hombres y mujeres llevan a cabo y siguió con la distribución de los miles de apoyos emergentes del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) a las familias afectadas de los municipios en los que se realizó la Declaratoria de Emergencia por el paso de los citados fenómenos naturales.

En Kinchil, el gobernador dialogó con las personas pertenecientes al Programa Emergente de Apoyo Comunitario que se encontraban realizando labores de deshierbo, recolección de basura, recuperación de espacios públicos, pintura de áreas comunes y vialidades, así como bacheo de calles.

Durante el recorrido, el mandatario conversó con Miguel Cauich Baas, de 30 años de edad, mientras pintaba unos reductores de velocidad. El padre de familia de dos pequeños le comentó que este esquema le es de mucha ayuda a él y a sus vecinos porque perdieron su empleo en una procesadora de alimentos, desde marzo, debido a la contingencia sanitaria.

“Esta situación provocó complicaciones económicas en mi familia y solo nos quedaba un poco de dinero para comer, pero llegó este programa y nos cae muy bien para la familia más que nada, gracias a su apoyo tendré la seguridad de que podré darles comida con este incentivo económico que nos brinda el gobierno del Estado a través de este trabajo comunitario”, indicó.

Mediante el Programa Emergente de Apoyo Comunitario, los pobladores de Kinchil están dando un nuevo rostro al quiosco y a la iglesia del “Cristo de las Ampollas” de esta comunidad, por lo que los habitantes agradecieron al gobernador por promover este esfuerzo en conjunto, sociedad y gobierno.

Asimismo, Vila Dosal continuó con la distribución de los apoyos emergentes del Fonden que consisten en 14,000 paquetes alimentarios, 43,818 piezas de láminas de zinc, 56,000 cobertores, 14,000 kits de limpieza y 14,000 de aseo personal.

Asimismo, de 133,651 paquetes de toallas sanitarias, 97,663 pañales desechables para bebé, 32,834 pañales para adulto y 448,000 litros de agua. Estos apoyos benefician a 271,810 habitantes de los 38 municipios en los que se realizó la Declaratoria de Emergencia.

Además, siguió con la entrega de 27,000 impermeables, 58,424 costales, 27,000 pares de botas, 1,000 palas, 1,000 picos, 1,000 carretillas y 1,000 machetes para uso en las áreas de Protección Civil en las localidades donde se realizó la Declaratoria de Emergencia como parte de los apoyos gestionados ante el Fonden.

Posteriormente, en Tetiz y Ucú, supervisó las tareas de limpieza de alcantarillas, desinfección, descacharrización, pintura de guarniciones, lechado de árboles y mejoramiento en general de espacios públicos que mujeres y hombres realizan en favor de sus comunidades y que representará para ellos una ayuda económica para recuperarse tras el paso de estos fenómenos naturales.

En Tetiz, Andrea Leticia Couoh Ek, mientras retiraba yerba del parque principal, agradeció por crear estos empleos temporales que les brindan un respaldo económico. “Gobernador, este apoyo me cayó muy bien porque actualmente no tengo trabajo y esto me ayuda para llevar el sustento a mi casa”.

La mujer agregó que los habitantes están comprometidos con realizar de la mejor forma estas tareas para mantener limpia su comunidad. “Desde temprano que salimos a las calles, les digo a mis compañeras que si ya tenemos esta oportunidad hay que responder y hacerlo bien porque también nos favorece”.

Durante el diálogo con los pobladores de Kinchil, Tetiz y Ucú, Vila Dosal reconoció el compromiso que los trabajadores han demostrado con su comunidad y refrendó que continúa trabajando “para que los yucatecos salgamos adelante de esta situación y dándole prioridad a quienes más lo necesitan sin distinción de colores o partidos”.

Acompañaron al gobernador en esta gira de trabajo, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) del Estado, Roger Torres Peniche y los alcaldes de Kinchil, Carlos Valentín Pech Dzib; de Tetiz, Catarino Poot Tinal y de Ucú, Gaspar Ariel Pinto Ojeda.

