Esfuerzos que rinden frutos

Kekén y el Ieaey benefician a 33 familias yucatecas

MUNA.— Para Lucía del Carmen Chim Nah, fue un día especial. El brillo de sus ojos y su enorme sonrisa lo decían todo: a sus 33 años terminó la educación primaria y recibió su certificado.

“Yo la verdad no sabía nada, pero nada. Ahora puedo ayudar a mis hijos en algunas tareas”, expresó Lucía del Carmen. “Tengo cuatro hijos; dos ya están en secundaria. Antes no podía decirles si estaba bien o no su tarea, y ahora los puedo ayudar un poco más.

“También de esta manera podré tener una mayor oportunidad de crecer dentro de la empresa”, agregó.

En una emotiva ceremonia donde las lágrimas de felicidad y las sonrisas fueron el marco, anteayer se entregaron 33 certificados de educación básica a igual número de colaboradores de la empresa Kekén. En total fueron 17 trabajadores que concluyeron la primaria y 16 la secundaria.

Dichos trabajadores son de las comunidades de Chumayel, Kinchil, Kulkabah, Muna, Komchén y Umán.

“Agradecemos mucho a Kekén por abrirnos las puertas, nos sentimos muy contentos de trabajar de manera coordinada y como resultado de esta suma de esfuerzo vamos a lograr una mejor sociedad que la que ahora tenemos. Además, de esta manera seguimos combatiendo el rezago educativo, como ha sido unas de las indicaciones de nuestro gobernador Mauricio Vila Dosal”, expresó Kirbey Herrera Chab, director general del Instituto de Educación para Adultos (Ieaey-INEA)

Por su parte, Miguel Ferrer Campos, gerente de Capital Humano de Kekén, señaló que la empresa ha fincado su crecimiento y desarrollo “en el recurso más importante que tenemos, que es nuestra gente. Somos testigos de cómo la educación transforma a una persona y la convierte en un mejor miembro de la sociedad, en un mejor padre, un mejor trabajador, un mejor esposo.

“Estamos convencidos de cómo la educación tiene un efecto directo en todo una comunidad, en la sociedad, y Kekén está comprometido a eliminar el rezago educativo. Por eso no vamos a descansar hasta ver que todos nuestros colaboradores tengan su primaria, secundaria y su prepa abierta”, añadió.

De esta manera cada vez son más las personas que mediante los servicios que ofrece el Ieaey-INEA aprovechan la oportunidad de cambiar sus vidas y las de sus seres queridos al terminar sus estudios de educación básica, ya sea acudiendo de manera directa al instituto o por medio de sus empresas que tienen convenio.

En el evento también estuvieron el doctor Alberto Alfonso, director de Producción de Kekén; licenciadas Lida Espejo Peniche y Érika Enríquez Vázquez, directoras de Programas Estratégicos y del Programa Prepa Abierta, respectivamente, de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán; doctora Rosely Bacelis Be y licenciado Alejandro Ceballos Martín, enlace institucional y jefe de Departamento de Organización y Contraloría Social, respectivamente, de la Secretaría de Desarrollo Social, y Leticia Quintal Solís, jefa del Conevyt del Ieaey.

