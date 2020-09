Espacios libres de obstáculos

Sumarán acciones la Comuna y una agrupación cívica

Uno de los compromisos asumidos de esta administración fue enfocar esfuerzos en proyectos urbanos alcanzables, que resolvieran necesidades prioritarias y tuvieran gran impacto en la calidad de vida de los habitantes, y en eso trabajamos sumando esfuerzos con la sociedad para lograr una “Mérida de 10”, dijo el alcalde Renán Barrera Concha.

En una reunión virtual con la asociación Poder AG, con la que el Ayuntamiento busca sumar acciones a fin de fortalecer el bien común del municipio, el concejal indicó que hoy día tenemos que ser aliados con la sociedad civil organizada y buscar los mecanismos para agilizar los pasos que damos hacia la construcción de la “Mérida de 10” que todos queremos.

Estoy convencido que solo trabajando unidos y de una manera ordenada podremos tener una ciudad más amable, donde reine la tranquilidad y no haya impunidad, dijo.

El presidente municipal señaló que trabajar de la mano con la sociedad civil organizada es sinónimo de mayor comunicación y diálogo entre todos, como base para la sana convivencia, además que este apoyo permite establecer una nueva forma de solidaridad.

Poder AG (Anti Gandalla) Mérida es una asociación de vecinos y ciudadanos que buscan liberar los espacios públicos como banquetas y vialidades de obstáculos al libre tránsito de peatones, a fin de tener una Mérida más ordenada y limpia.

En su mensaje, Barrera Concha manifestó su interés y compromiso de trabajar en coordinación con la asociación por medio de una agenda temática para ir atendiendo cada uno de los objetivos y comisionarlos a las distintas áreas de la Comuna que se vean involucradas, lo que permitirá avanzar de manera más eficaz.

Tenemos que pensar que juntos estamos persiguiendo los mismos objetivos para alcanzar una “Mérida de 10”, porque una ciudad se construye entre todos, nosotros como autoridad generando el orden y ustedes, ciudadanos, participando con la mira puesta en el beneficio comunitario, apuntó.

También recordó que desde su primera administración al frente del Ayuntamiento impulsó el tema de las ciclovías para salvaguardar la vida de las personas que utilizan la bicicleta como medio de transporte en las comisarías, para después replicar esta medida en otros puntos de la ciudad.

Igual agregó que para apoyar con el rompimiento de cadenas de contagio por Covid-19, el Ayuntamiento estableció medidas viales temporales en el primer cuadro, entre ellas la delimitación del perímetro vial, ampliación de pasos peatonales en calles y bici-estacionamientos, acciones que refuerzan el distanciamiento social.

Por su parte, Samuel Gómez, representante de Poder AG, agradeció a Renán Barrera su interés en estimular la colaboración para mantener en orden y limpieza la ciudad de Mérida, así como para promover la cultura cívica, valores ciudadanos y el cumplimiento de la ley para una sana convivencia.

De igual manera reconoció las acciones que el Ayuntamiento ya impulsó en beneficio de la ciudadanía durante estos dos años de su administración.

Nosotros reconocemos la labor que atinadamente está desempeñando para apoyar a toda la población, principalmente en estos difíciles momentos de pandemia, expresó.

De igual modo, remarcó que el tema vial es de gran impacto positivo en las acciones municipales para recuperar y ampliar banquetas en el Centro Histórico, pintar franjas y señalamientos de pasos peatonales para cruces seguros e instalar bici-estacionamientos.

Además, la Cruzada Forestal es otra de las acciones que impulsa con fuerza el Ayuntamiento y a la que todos los ciudadanos deberíamos sumarnos porque los beneficios son permanentes y colectivos —añadió.

La asociación presentó propuestas para facilitar las denuncias ciudadanas, eliminar la práctica de apartar espacios en las calles, así como para retirar autos que estacionan en zonas no permitidas, limpiar el mobiliario urbano y organizar brigadas de reforestación, entre otras cosas.

Barrera Concha agradeció a los integrantes de Poder Anti Gandalla Mérida por ser personas comprometidas con su ciudad y velar para que no existan ciudadanos irresponsables, “siempre lo he dicho: no hay gobierno que sea eficaz ni presupuesto que alcance ante una ciudadanía totalmente gandalla”.

En la reunión también estuvieron presentes Edgardo Bolio Arceo, Mario Arturo Romero Escalante y Federico Sauri Molina, directores del Instituto Municipal de Planeación de Mérida, Policía Municipal y Desarrollo Urbano, respectivamente y Jorge Metri, integrante de Poder AG.

