Esperada votación: el matrimonio igualitario será analizado hoy en Yucatán

El Congreso del Estado tendría hoy su tercer periodo extraordinario, para abordar más de 10 asuntos legislativos, entre los que destacan la votación sobre el matrimonio igualitario, cambio de nombra a la sala de sesiones plenarias, los cambios por “Terapias de Conversión”, el Registro de Deudores Alimentarios, entre otras.

Después de reuniones privadas, primero con mujeres que encabezan diversas organizaciones que se manifiestan en pro del matrimonio igualitario, y luego entre los mismos diputados, por las que se atrasó esta sesión de la Diputación Permanente, finalmente los legisladores accedieron a incluir para someter hoy a votación las reformas constitucionales sobre el matrimonio igualitario.

Inicialmente el matrimonio igualitario se pretendía dejarlo pendiente.

En la sesión de la Diputación Permanente se aprobó por unanimidad convocar a un tercer periodo extraordinario de sesiones plenarias, para hoy miércoles a partir de las 11 horas, con el fin de desahogar 11 dictámenes recién emitidos por las comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, así como la de Justicia Social del Congreso.

En un principio de negaban a incluir lo del matrimonio igualitario, con el argumento de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) todavía no le notifica al Congreso la orden que ya se ha hecho pública, de que los diputados deben repetir la votación del asunto del matrimonio igualitario en la que no se aprobó. La Corte indicó que la votación fue inconstitucional, ya que no debió ser en secreto.

Ahora se ordenó a los diputados volver a votarlo, pero de manera abierta, no en secreto.

Sin embargo, un grupo de mujeres dirigentes de diversas organizaciones acudieron al Congreso, y apoyadas por las legisladoras sin partido Silvia López Escoffié y Milagros Romero Bastarrachea, pidieron reunirse con los integrantes de la Diputación Permanente, así como con coordinadores de bancadas, como Felipe Cervera Hernández del PRI.

Al término de la reunión privada, las mujeres informaron en conferencia de prensa, que pidieron a los diputados se incluyan las reformas a la Constitución sobre el matrimonio igualitario, para que por fin se someta a votación en la sesión de hoy, aunque todavía no se los notifique la SCJN, ya que existen antecedentes de Monterrey donde se ha hecho de esa forma.

Finalmente y luego de otra reunión privada de los diputados, decidieron incluirlo en la sesión plenaria convocada para hoy, junto con otros temas considerados de importancia, como el tema pendiente de la no ratificación del Luis Jorge Parra Arceo como consejero de la judicatura del Poder Judicial del Estado, y la convocatoria para el registro de candidatos a ese puesto.

En la jornada de ayer en el Congreso, primero la Comisión de Puntos Constitucionales emitió la convocatoria para que se repitan las elecciones en Uayma, de lo informamos aparte, y en la misma se acordó dejar pendiente la orden de sancionar al gobernador Mauricio Vila Dosal, por presuntas infracciones electorales, ya que aun cuando la Sala Regional del Tribunal Electoral lo confirmó, el consejero jurídico informó que, solicitaron su revisión a la Sala Superior, por tanto no está firme.

Los asuntos que se atenderán hoy en lo que se prevé una larga sesión, y discutida en algunos puntos son: Acuerdo por el cual el Salón de Sesiones Plenarias del Congreso se denominará a partir de ahora, “Salón de Sesiones, Constituyentes de 1918”; el dictamen de reformas a la Fiscalía General, Código Penal del Estado y Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Estado, relacionado con bienes muebles en la creación del Registro de Deudores Alimentarios.

Acuerdo por el cual se aprueba la inscripción en el muro de Honor del Salón de Sesiones Plenarias del Congreso, la leyenda “Bicentenario de la Marina Armada de México, 1821-2021”; la designación del Concejo Municipal provisional de Uayma; la convocatoria para convocar a elecciones extraordinarias en ese mismo municipio.

También se aprobarían reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial; cambios al Código Penal, para incluir un nuevo capítulo denominado “Terapias de Conversión”; cambios al mismo Código en materia de imprescriptibilidad del delito de femicidio; también reformas al Código de la Familia, en materia de asignación preferente de la patria potestad de menores en caso de homicidio o feminicidio entre la compartan, y las reformas constitucionales por el matrimonio igualitario

