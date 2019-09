Esperan despegue turístico este mes

Cumbre Mundial impulsaría a la actividad hotelera

Aunque calificó los primeros 15 días de este mes como “insufribles” en materia de ocupación hotelera, Héctor José Navarrete Medina, presidente de la Asociación de Hoteles en Yucatán indica que se espera un repunte en el sector por la Cumbre.

Dijo que septiembre siempre ha sido una época difícil y ya se lo esperaban, pero ahora la tendencia es inexplicable al finalizar un fin de semana importante como fue el de las fiestas patrias.

“Creo que hubo buena ocupación, pero los primeros días de septiembre fueron insufribles. Tendremos ocupación sin lugar a dudas la siguiente semana, hay mucha tendencia en la reservación previa, pero hoy, en esta época de septiembre, no ha sido tal cual”.

“Esperamos vivir lo que nos pasó en julio, que teníamos una tendencia baja en reservaciones y al final despegó y estuvimos dos puntos arriba, creo que será el caso de septiembre”, dijo el empresario yucateco.

Apuntó que por el tema de promoción turística el país está viviendo un momento importante y hay que buscar la manera de que la Secretaría de Turismo federal apoye y se busque la promoción turística, que al final se traduce en ocupación hotelera y en derrama económica.

“Si no tenemos promoción, presencia a nivel nacional y mundial, de nada nos va a servir”, sentenció el dirigente de los hoteleros.

Por lo pronto, dijo, tenemos dos eventos como la Cumbre de los Premios Nobel de la Paz y el Tianguis Turístico, donde tendremos de 3 a 4 mil personas y compradores de otros países.

“Lo que me preocupa es el 2021, que son fechas que podemos predecir que estaremos en tiempos difíciles por la falta de ocupación”, dijo.

Recordó que cuando existía el Consejo de Promoción Turística había campañas bipartitas donde “ellos ponían un peso y nosotros otro”.

“Eso ayudaba mucho a la promoción turística, hoy ya no existe y tenemos que rascarnos con esas pocas uñas que tenemos y buscar llegar al lugar donde deseamos”, dijo Navarrete Medina.

Comentó que por la Cumbre de Premios Nobel de la Paz los primeros hoteles que llenará serán los de la zona del Centro de Congresos y después irán rebosando los demás en el Centro Histórico, los boutique y los ubicados en el norte.

Sobre el concierto de Ricky Martin, dijo que vienen parejas de todas partes del país en turismo carretero, el cual es muy importante, porque son visitantes que deciden venir días antes.

“Con que Ricky Martin diga ‘Yucatán’ estaremos en el foco a nivel internacional. Hoy cuenta cada palabra que diga alguien tan importante”.— Luis Alpuche escalante

Indicó que la derrama económica es algo que no puede calcular porque es algo insólito y este año se han visto cosas que no se habían visto durante 20 años en el sector. “Hemos visto meses muy bajos que eran altos y viceversa, entonces no puedo dar un número, se tiene que esperar”, comentó.

Destacó que el porcentaje de ocupación que se tuvo en el 2018 fue de 63 por ciento, dos puntos más que el año anterior. Eso es un crecimiento importante comparado con las mil 800 habitaciones que se han tenido de más, indicó.

Para este año el hotelero espera que la tendencia permanezca en el 63 por ciento. “Creo que si podemos llegar hasta 2 por ciento arriba del año pasado, esas son nuestras mejores expectativas, hay que decir que el país no vive sus mejores momentos”, dijo el dirigente de los hoteleros.