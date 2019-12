Beneplácito por castigo a delitos electorales

El Iepac, atento a la labor del juez por 3 denuncias

En las elecciones pasadas el Instituto Electoral de Participación Ciudadana (Iepac) presentó tres denuncias por posibles delitos electorales: la del caso Yobaín por la quema de documentación electoral en el Consejo Municipal, y los de Sanahcat y Xocchel por la extracción de la documentación electoral en las casillas o fuera de ellas, pero el asunto es que no llegaron a la sede de los consejos municipales correspondientes.

María de Lourdes Rosas Moya, consejera presidenta del Iepac, indicó que los dos últimos casos pusieron en riesgo la elección, porque basta que las anomalías se presenten en 20% de las casillas del municipio para que se anule la totalidad de la votación; afortunadamente pudieron rescatar algunas actas con el apoyo de las representaciones de los partidos políticos ante el Consejo General y no se convocó a comicios extraordinarios.

Preguntada sobre el porqué antes no procedían las denuncias y quedaban archivadas en el olvido, la presidenta dijo que no tiene la certeza de por qué no se procesaban.

“Me parece que los estados no cuentan con los recursos necesarios para ir más allá de armar las investigaciones previas de las denuncias que reciben”, dijo.

“La vicefiscalía realiza hoy un gran trabajo en la prevención de delitos electorales, participa en cursos y talleres en los consejos municipales y distritales de todo el Estado y se promueve la denuncia ciudadana por todas las formas posibles”.

En cuanto a la tardanza para procesar estas denuncias, considerando que las presentó desde junio de 2018, la consejera señaló que desconoce las cargas de trabajo de la Vicefiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y del Medio Ambiente.

“Pero estoy enterada del trabajo que realizan para la conformación de expedientes, nos han pedido documentación de las tres denuncias que presentamos y de llegarse a la sanción esto será un fuerte mensaje para el siguiente proceso electoral 2020 2021: para los actores políticos que alientan a la ciudadanía a estas prácticas antidemocráticas y tramposas, y a la ciudadanía para que no se deje llevar por actos que pudieran tener consecuencias legales”, dijo.

María de Lourdes Rosas comentó que estaba enterada de que al menos una de sus denuncias ya había llegado a los juzgados, ahora espera que se vean los resultados con castigo a los responsables de la destrucción de los documentos electorales, para completar el mensaje a quienes buscan reventar las elecciones con la violencia y destrucción del material electoral.— David Domínguez Massa

La funcionaria manifestó que a través de los abogados del Iepac estarán al pendiente y colaborando de manera coordinada con las autoridades en lo que se nos indique, para dar seguimiento a este proceso en los juzgados, hasta su conclusión.

Juzgado

Más de la entrevista a María de Lourdes Rosas Moya, consejera presidenta del Iepac.

Colaboración

La funcionaria manifestó que por medio de los abogados del Iepac estarán al pendiente y colaborando de manera coordinada con las autoridades en lo que se les indique, para dar seguimiento a este proceso en los juzgados, hasta su conclusión.

Espera resultados

Consideró que es un paso más contra la impunidad en esta materia y que espera ver los resultados antes de que se inicie el siguiente proceso electoral.

Mensaje

El mensaje debe ser claro: Los esfuerzos tramposos no alteran la voluntad ciudadana expresada en las urnas; los delitos electorales no quedan impunes, se sancionan”, agregó.

