Esperan más renuncias

Habla de “lastres” para el PRD su presidente estatal

La salida del exregidor perredista Tonatiuh Villanueva Caltempa y sus seguidores no afecta en nada al PRD, al contrario era un “lastre” que venían cargando. “En todo caso que le pregunten al PAN si no le afecta, pues a decir de él mismo, votan por el PAN no por el PRD”, dijo el presidente estatal perredista, Alejandro Cuevas Mena.

“Si acaso tendría unos 100 seguidores, incluyendo al ex diputado Bayardo Ojeda y Nino Ferro, que seguramente también se irán del PRD, pues recientemente participaron en una reunión nacional para la organización de otro partido”, comentó.

Anteayer publicamos que Villanueva Caltempa informó que unos 7,000 militantes y directivos renunciaron al PRD en Yucatán para irse a una organización política que empieza a conformarse, convocada por el alcalde de Ciudad Nezahualcoyotl, Juan Hugo de la Rosa, y que se denomina Movimiento Unidos y Unidas para un Mejor País.

Entrevistado al respecto, Cuevas Mena reiteró que en nada afecta a su partido la salida de esas personas, porque en los últimos años se han comportado más como panistas.

Incluso el propio exregidor dijo que en las pasadas elecciones que él y sus seguidores votaron por el PAN y hoy, junto con sus cercanos colaboradores, cobran en la Dirección de Asuntos Indígenas del actual gobierno emanado del PAN.

“Tonatiuh, desde que era regidor trabajaba y operaba para el PAN, no para el PRD, por eso en todo caso sería a los panistas a quienes se les debería preguntar si no les afectará su anuncio de irse a otra organización política, pues hoy cobra con sus parientes y amigos en el gobierno panista”, apuntó.

Incluso señaló que cuando Villanueva Caltempa anunció su renuncia también aparecen con él en la foto su chófer, quien fue candidato del PAN a regidor en Izamal; su prima Claudia Caltempa y su pareja, quienes cobran junto con él en la Dirección de Asuntos Indígenas. “Insisto son operadores del PAN que se decían del PRD, pero hace tiempo no son perredistas”.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA