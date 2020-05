Esperan reactivarse los caleseros

Pasan apuros en su economía por la falta de trabajo

Los prestadores de servicios turísticos del ramo de paseo en calesa tienen la esperanza de que pronto reiniciarán sus actividades en Mérida, Izamal y Motul.

Según dijeron, en una reunión virtual con la secretaria de Fomento Turístico del Estado, Michelle Fridman Hirsch, se les informó que el sábado 23 el gobierno estatal decidirá si se les autoriza el regreso a sus actividades.

El líder del sindicato de caleseros de Yucatán, Israel Torres Velázquez, recordó que los aurigas dejaron de laborar el primero de abril pasado cuando se decretó la suspensión de actividades no esenciales, pero desde meses antes ya sentían la baja en el turismo que llega a Yucatán porque no tenían muchos recorridos en la ruta turística que cubren en Mérida.

“Desde ese día hasta hoy seguimos sin salir porque no hay ninguna orden del gobierno”, dijo Torres Velázquez en entrevista.

“Ayer (por el lunes) hubo una reunión virtual con la secretaria Fridman y otros prestadores de servicios turísticos. Quedamos que el 23 de mayo nos van a dar la orden sobre qué día vamos a salir a laborar; quizá sea desde el primero de junio, pero tenemos que esperar el día 23 cuando nos den la información oficial”.

Desde el 7 de mayo pasado y ayer, el Diario solicitó una entrevista con la titular de la Sefotur para que informe de los preparativos para la reactivación de la industria turística en Yucatán, pero no ha aceptado.

“Tenemos que reactivar el servicio para que la gente vuelva a tomar confianza, que vea que Mérida es tranquila, vive en paz y es segura”, manifestó el líder de los aurigas. “Creo que ya están controlando la epidemia y ojalá así sea para que no sigamos afectados porque no tenemos ingresos. Yo salgo a vender pozol con coco o cacao para ganar unos pesos para sostener a mi familia y mis caballos: así están todos mis compañeros , tienen que salir a vender para sobrevivir”.

Reveló que el gobierno del Estado les proporciona alimentos para los caballos que trabajan en las calesas, les ha mandado dos dotaciones del producto equinogold, que es un buen alimento balanceado, pero él tiene que mantener a su familia, tiene que buscar el sustento diario y sin ninguna entrada de dinero la situación es muy difícil para los caleseros.

El gobierno estatal y el Ayuntamiento de Mérida les dan despensas, “pero son muy pequeñas y con eso no se puede cubrir la totalidad de las necesidades alimentarias de toda la familia”, dijo. Es una ayuda y la agradece, pero tiene que ganar algún dinero para completar el sustento y por ello sale a vender pozol. Sin embargo, hay otros gastos fuertes que empeoran la situación económica de su familia, como es el pago del consumo de agua potable y de energía eléctrica.

En su caso y en el de su suegro no se hizo efectivo el subsidio y el compromiso que hizo el gobernador Mauricio Vila de pagar un bimestre del consumo de agua potable y el otro apoyo para el pago del consumo de energía eléctrica.

Este mes llegó su recibo de agua potable y el pago se duplicó y el de luz también vino elevado.

“Se agandallaron, no me perdonaron el pago del agua y ayer fui a pagar el recibo de mi suegro”, dijo. “Necesitamos el servicio porque los caballos tienen que tomar agua y bañarse por tanto calor, y nosotros también consumimos para la casa. El recibo de agua de la casa de mi suegro llegó por 1,890 pesos y el de la luz en 1,702. En mi casa el recibo de luz fue por 2,700 pesos y yo siempre pago unos 700 pesos”.

No culpa al gobernador de esos cobros excesivos ni que no den el apoyo a todos, sino a los empleados de la Japay y de la CFE porque son ellos los que manejan esos servicios. “Tengo mis anteriores recibos pagados y ahora están haciendo su agosto, quizá nos están cobrando las despensas que nos dan”, señaló. “Sabemos que los gobiernos no tienen la obligación de mantenernos, pero en un momento de mucha necesidad como ahorita deberían de echarnos la mano, o de perdis decir no hay dinero ni ingresos, pero lo vamos dejar pendiente y que lo paguen poco a poco. ¿De dónde vas a sacar dinero para pagar el agua y la luz si no ganas?”, comentó.

“Yo salgo a vender pozol con coco y cacao para no morir de hambre, otros compañeros venden pan para tener unos centavos. Cuando vas a la tienda no te regalan el agua purificada, el pan, la tortilla, el huevo, el internet ahora que las clases son por plataformas...”.

El auriga espera que esta etapa de necesidades pase de una vez y el día 23 les digan que saldrán a trabajar con todas las medidas sanitarias recomendadas. De hecho, según dice, los caleseros ya acordaron aplicar varias medidas para evitar el contagio, incluso, a sus caballos piensan sacarlos con cubrebocas para protegerlos de algún posible contagio.

Ya arman un protocolo para proteger a sus clientes, a ellos mismos y a sus caballos que jalan las calesas. En primera instancia reducirán el número de coches en sus sitios de trabajo para respetar la sana distancia.

Por ejemplo, en la calle 61, a un costado de la Catedral, acostumbran tener 12 calesas, pero cuando regresen al lugar lo harán con 6. En la Plaza Grande, frente al Palacio de Gobierno asignan 5, ahora serán 3. Se turnarán por horarios para que todos tengan oportunidad de trabajo y mantendrán una o dos calesas que recorrerán la zona hotelera y se aparcarán donde haya espacio sin causar perjuicios.

Todo este protocolo lo acompañarán con la desinfección de las calesas antes y después de cada servicio, el uso de gel antibacterial, el respeto a la sana distancia entre los pasajeros, el uso de cubrebocas, entre otras medidas sanitarias.

“Nosotros generalmente transportamos a una familia, no como el turibús que lleva a muchos de diferentes lugares y personas”, dijo. “Días antes que se declarara la pandemia nosotros teníamos trabajo con agencias de viajes de China y como ya había el riesgo de contagio aplicamos medidas higiénicas”.— Joaquín Chan Caamal.

Afortunadamente, dijo, el gobernador Vila ha estado pendiente de nosotros y el alcalde (Renán Barrera Concha) también nos ha dado algunos apoyos. Dejamos de trabajar porque la ciudad murió, no había ningún alma en el centro”.

Torres Velázquez también comentó que los caballos ya necesitan salir a trabajar para que no sufran estrés por la inactividad porque aún cuando los defensores de los animales critican su actividad, en realidad desconocen que los caballos necesitan de una actividad para su sistema motriz, ya que si permanecen en el corral se entumen, si están inactivos no tienen buena digestión y se pasan de energía, lo que les causa daños.

Además, dijo, los caballitos se alegran de ver y convivir con sus otros amigos caballos que trabajan en los coche calesas porque así como pasa con los albañiles que trabajan en grupo y se sienten felices cuando reencuentran a un compañero, así sucede con los caballos.

“Vemos que cuando se topan en el trabajo los caballos relinchan cuando ven a sus amigos, se comunican entre ellos con sus movimientos y sonidos, es increíble, pero cierto, ya necesitan ver a sus compañeros de trabajo”, señaló el líder calesero. “Dicen los que nos critican que los maltratamos, no es cierto, cada caballo trabaja cuatro horas, recibe chequeo médico dos veces al año por parte de especialistas de la Facultad de Veterinaria de la Uady, tienen alimentación adecuada y cuidamos sus cascos que son como sus zapatos. Los caballos están acostumbrados a ganarse su comida y están educados para el trabajo en el servicio turístico”, añadió.

La asociación de caleseros del estado tiene registrados a 79 socios en Mérida con 64 calesas, Izamal tiene 39 socios con 28, y Motul tiene 51 afiliados con 6 calesas, pero sólo una trabaja.

“Las calesas son un atractivo turístico en Yucatán y muchas ciudades de México y del mundo las quisieran, pero no tienen este servicio”, recalcó. “Es una tradición el uso de las calesas en Yucatán, se usan desde la época del virreinato, la conquista española y la época de oro del henequén. Estaba revisando la historia de las calesas y me entero que la agrupación de caleseros data de 1886 en Mérida y está afiliada a la CTM desde 1912. En la época de las haciendas las calesas eran el principal medio de transporte y sigue siendo atractivo para los visitantes que llegan a Mérida”, comentó.

“Han usado este servicio el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, actores como Angelique Boyer y Alejandro Camacho que viajaron acompañados de trovadores, se han subido Chabelo, Tatiana, “Caballo” Rojas y famosos deportistas”, indicó.

