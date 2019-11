Esperan se turne pronto

Diputados opinan sobre reforma al código familiar

La iniciativa enviada por el Poder Judicial del Estado al Congreso para reformar el Código de la Familia refleja los problemas que hoy en día están en la sociedad yucateca y deben ser atendidos, aunque algunos cambios que proponen van en contra de la Constitución y podrían no aprobarse, como el matrimonio igualitario, por citar un ejemplo, según opinaron ayer de forma muy general algunos diputados, aclarando que solo saben lo que se ha publicado de esa propuesta.

Oficialmente ninguno de los legisladores de distintos partidos entrevistados conoce esta iniciativa de reformas al Código de Familia, porque aun cuando se confirmó que ya la recibieron en el Congreso —ya que ésta fue enviada el pasado miércoles por el Poder Judicial— será hasta el próximo miércoles cuando se le dé entrada en la sesión plenaria.

Esta iniciativa, como se informó ayer, consta de 13 reformas entre las que se encuentra la armonización de figuras de matrimonio y concubinato, que incluye que esto pueda ser entre personas del mismo sexo.

Rosa Adriana Díaz Lizama, coordinadora de la bancada del PAN, declaró que espera se turne pronto para conocerla, aunque por lo publicado en los medios de comunicación entiende que son reformas al Código de Familia, y seguramente se le dará el trámite correspondiente a estos casos.

Aunque preferiría opinar al respecto hasta conocer a fondo esta iniciativa, la legisladora comentó que por lo publicado entiende no impacta y tampoco propone cambios a la Constitución, y si algunas propuestas se contraponen a la Carta Magna del Estado dejan ese punto a los diputados, pero los cambios constitucionales necesarios para el matrimonio entre personas del mismo sexo, ya fueron votados dos veces en este Congreso y en ambas se rechazó.

“Esa parte se contrapone a la Constitución, lo primero debió ser el cambio constitucional, de lo contrario no puede ser efectiva, y ni siquiera proponen esas reformas a la Constitución”, indicó la panista.

La diputada recordó que, ninguna ley secundaria como el código familiar puede estar por encima de la Constitución, ese es un punto como otros que serán un tema de mucho estudio.

Felipe Cervera Hernández, coordinador de la bancada del PRI, comentó que hasta donde sabe la iniciativa tiene muchas reformas, “habría que revisarlo para saber a qué hacen referencia, aunque la observación que hicieron algunos en los medios de comunicación y llama la atención es que algunas partes se contraponen a la Constitución”.

“Nosotros no podemos legislar en contraposición a la Constitución del Estado, eso lo sabe cualquier jurista, está muy claro, es una ley superior y por tanto toda la legislación que se emita debe ser acorde a la Constitución, no hay ningún secreto en el tema”, puntualizó.

Silvia López Escoffié, coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano, dijo saber que la iniciativa trae 13 modificaciones al código familiar, en las cuales parece que el Poder Judicial con base en sus facultades y responsabilidad busca cambiar los temas más relevantes en lo familiar, de acuerdo a lo que registran en su quehacer cotidiano.

Hay puntos que llaman la atención como el derecho a los alimentos desde la concepción, a parejas, a personas mayores y con discapacidad y al cónyuge, la reproducción asistida y otros puntos en los que se nota son los problemas que a diario atienden en los juzgados, en el núcleo de la sociedad que es la familia.

“Otro punto sería el matrimonio igualitario, que se nota ya es un problema que hay en los juzgados, por los amparos que se promueven para poder consumarlos, y eso hace que se retarde la impartición de justicia”, comentó.

Entiende que ese punto va en contra de lo que dice la Constitución, “pero ésta se tiene que ir modificando de acuerdo con los cambios sociales, los diputados deben irla actualizando, no hay que tener miedo, hay que hacer los cambios que se requieran”.

Añadió que “se podría decir que las reformas que propone la iniciativa son los problemas que se viven hoy en Yucatán, es lo que acontece en los juicios, los problemas sociales, hasta del trabajo en el hogar, todos deberían verla con beneplácito y atenderla lo más pronto”, con la prontitud que la agenda legislativa permita.

Harry Rodríguez Botello Fierro, legislador del PVEM, también dijo desconocer la iniciativa, pero en su caso ofreció proceder como siempre lo ha hecho, de acuerdo con los lineamientos de su partido, apegados siempre a la protección de los derechos humanos.

“No la he visto, pero cuando se someta consideración mi voto será como siempre, apegado a los derechos humanos, que es lo que siempre debe prevalecer, y hay que ser congruente”, comentó.

Alejandro Cuevas Mena, del PRD, declaró: “No he leído en qué términos se presenta, el Poder Judicial tiene su propia opinión, otras reglas para establecer sus lineamientos, la ley le faculta a proponer iniciativas, y en este caso entiendo que se basa en temas jurisprudenciales de la Corte máxima del país, para adecuar la legislatura yucateca a lo que se ha establecido”.

Aunque —continuó el perredista— entiende que para aprobarse algunas de sus propuestas tendría que reformarse la Constitución, “hay que ver cómo lo proponen, no se puede contraponer ninguna ley secundaria a la Constitución, en todo caso prevalecería lo que dice la Carta Magna, no tendría sentido si no se reforma una ley suprema por una inferior”. Se intentó localizar a Luis María Aguilar Castillo, de Nueva Alianza, y a Miguel Candila Noh, de Morena, para conocer su opinión, pero no respondieron en sus teléfonos.— DAVID Fernando DOMÍNGUEZ MASSA

Con la iniciativa de reformas al código familiar vuelve el tema del matrimonio igualitario al Poder Legislativo.

“Lo que sí creo es que estos temas (del matrimonio igualitario) en esta legislatura ya se han discutido hasta el cansancio, ya se ha debatido, votado en dos ocasiones, y no sé si vayan o no a cambiar su forma de pensar, pero la votación ya se dio dos veces, yo he votado en pro, independientemente de mi religión soy católico, pero volvería a votar a favor, aunque la mayoría votó en contra y por eso no se aprobó”, afirmó Alejandro Cuevas Mena, diputado del PRD.

El miércoles próximo, en la sesión plenaria , se daría entrada a esta iniciativa del Poder Judicial para su análisis en comisiones.