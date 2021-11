Esperan un cierre positivo con el Buen Fin y Navidad en Yucatán

La vacunación dio confianza a la gente, dicen

Economía

Líderes empresariales ven con optimismo el Buen Fin y las ventas de Navidad

El sector empresarial de Yucatán esperan un cierre positivo de fin de año, aunque no tanto como en 2019, cuando no había pandemia, afirmaron ayer los líderes estatales de la Coparmex y del Consejo Coordinador Empresarial del Estado.

“Afortunadamente se ven señales bastante positivas en el entorno económico, como se ha mencionado hoy, pues prácticamente se han recuperado todos los empleos perdidos en el Estado durante la pandemia y, la eliminación de las restricciones en la movilidad también ha ayudado mucho a los diferentes sectores”, dijo Eduardo Alvarado Mujica, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Fernando Ponce Díaz, presidente de la Coparmex-Mérida, indicó que esperan que en diciembre contribuya a la recuperación.

“Diciembre debe de ser muy bueno, por lo menos para recuperar parte de lo del año. Definitivamente no creo que estemos a los niveles de 2019, eso es definitivo, porque esto va a durar y estamos en eso, pero definitivamente todos los empresarios y la ciudadanía están siendo positiva para salir bien a fin de año”, señaló.

Los líderes empresariales participaron en la Feria del Crédito Nafin, Sefoet, Canaco y Servytur, que se realizó ayer por la mañana en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Mérida. Ambos dirigentes coincidieron en que ya se nota una mejoría en la economía del Estado.

Alvarado Mujica indicó que esperan con optimismo el Buen Fin y las ventas de Navidad.

“Diciembre lo vemos con una perspectiva bastante positiva, se empieza a observar mayor movimiento económico, hay certeza como resultado de lo relevante que ha sido el avance en la vacunación. Incluso prácticamente en un par de semanas debe estar cubierta la vacunación de toda la población mayor a los 18 años, eso permite que las diferentes actividades y la derrama económica se pueda incrementar”, señaló.

Pero ante todo el empresario puntualizó que, lo más relevante es que todos se sigan cuidándo, toda esta recuperación económica, este optimismo que se ve en la perspectiva de activación es resultado de ese esfuerzo, en cuidar la salud de los ciudadanos a través de las buenas prácticas, medidas de sana distancia, usar cubre bocas. “El mensaje es seguir haciéndolo de la misma manera, no podemos relajarnos hay que seguir cuidándonos hacer nuestra parte”.

Ponce Díaz comentó que gracias a las festividades del Día de Muertos, hubo mucho movimiento en el centro de Mérida que “estaba muy caído” en etapas anteriores tomando en cuenta la situación de la pandemia.

“Pero con esto que ya hay la apertura y, todo lo que se pudo hacer en el centro de la ciudad y otras cosas, ya prácticamente lo que tenemos que hacer es cuidarnos todos, porque ya las cuestiones que teníamos anteriormente en su mayoría han sido eliminadas, y estamos para un fin de año que debe de ser muy bueno”, agregó.

Ponce Díaz precisó que, no creen alcanzar las metas de 2019. Serían muy pocas las empresas que en un momento dado lo pudieran hacer, y la ciudadanía también, porque hubo sacrificios, desempleo, reducción de nómina, 2019 fue un muy buen año para Yucatán y va a tardar al menos en el transcurso de 2022 para que se dé. MASSA

“Creo que algunas empresa puedan llegar al 80% de su recuperación, pero van a ser muy pocas, la verdad es que independientemente que estamos viendo que en el IMSS ya está cubriendo lo que se tenía de empleo antes en 2019, por las inversiones extranjeras, porque todavía estamos todos muy afectados, la población sigue muy afectada, el poder adquisitivo también, las empresas, sabemos que los empresarios han tenido que sacar sus ahorros, pedir créditos para salir adelante”, dijo.

Para lograr una pronta recuperación el empresario opinó que faltaría incentivos, que no se dan a nivel federar, se deben dar en el plano estatal y del municipio en base al presupuesto que se deben tener el próximo año, “porque al final de cuentas un incentivo que se dé ayuda para generar empleo, tener más ingresos, ciertas utilidades y en consecuencia pagar impuestos”.

En otro tema siempre de la economía, el dirigente recordó que el Consejo Coordinador Empresarial citó a los diputados federales para que los acompañen el próximo 20 de noviembre en la Canacintra, para platicar específicamente sobre la reformas de la energía eléctrica.

“Sabemos que pasando esto del presupuesto para el próximo año, ese tema de la reforma eléctrica se va a ver muy complicado, es algo que nos va a afectar tremendamente no solo a Yucatán, sino a la Península de Yucatán, le va a costar más a la ciudadanía, eso es un hecho”, indicó.

El entrevistado consideró que, independientemente que pongan o no subsidios, eso eventualmente lo pagan todos con los impuestos, y por otro lado lo peor del caso es cuanto afecta cuando no hay energía, “se amuelan mucho de nuestros aparatos eléctricos y muchas cosas, en definitiva, si se tiene que apagar el switch de energía eólica y solar que tenemos, no habrá suficiente energía para Yucatán y tendremos una afectación tremenda todos los yucatecos”.

Hay tremendas incertidumbres, solo el costo de la energía que es un 17% más y emana de costos incrementales a todos los ciudadanos, porque es parte fundamental de la materia prima que todos usan para todo lo que hacen incluyendo los usuarios en sus casas, entonces la afectación es tremenda y no tenerla es peor, “si hay apagones imagínense lo que afecta”, afirmó.