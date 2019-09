Esperan un proceso muy largo por el lío del PREP

La presidenta del Iepac: “No hay nada que decir”

Preguntada sobre la demanda interpuesta contra la última empresa que contrataron para que realizara el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y que no cumplió con el servicio, María de Lourdes Rosas Moya, consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac), respondió que “no hay nada que decir”.

Luego recordó que el empresario contrademandó al Iepac, ya le contestaron y están en ese proceso.

“Creo que va a ser un proceso muy largo, ya lleva más de un año y nosotros finalmente lo que tenemos que trabajar es que no nos vuelva a suceder”, dijo.

“Creo que todo proceso tiene un riesgo, pero lo que sí es claro es que nosotros tenemos que estar dentro del camino que es denunciar, porque no nos cumplieron con lo que es la parte más importante, que era el dar a conocer los resultados”, agregó.

“No tenemos prisa”

La consejera reiteró que “la empresa puede decir que cumplió en todo, pero lo más importante que para nosotros es la difusión de los resultados no se dio de la manera como se debió dar y en ese sentido nos parece que el trabajo no se cumplió. Por eso continuamos en el litigio, no tenemos prisa, se están haciendo las cosas como debe de ser, a través del despacho de abogados contratado y estamos en ello”. — David Dominguez Massa