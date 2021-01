Esperanza para los apicultores

Reciben azúcar para que puedan rescatar colmenas

Tras el paso de tres tormentas tropicales y dos huracanes, el apicultor Gabriel Moo Kauil vivía momentos difíciles, ya que a causa de estos fenómenos perdió más de 10 colmenas de abejas, la infraestructura de su apiario y, con ello, su única fuente de trabajo para sostener a su familia.

Pero la desesperación que experimentaba Gabriel comenzó a transformarse en esperanza al recibir el apoyo que el gobernador Mauricio Vila Dosal dispuso para respaldar a los productores de miel del estado, lo que les permite reanudar la actividad y ofrecer las fuentes de empleo que tanto se necesitan, se informa en un comunicado.

El secretario de Desarrollo Rural (Seder), Jorge Díaz Loeza, acudió a Tixcacalcupul, en el oriente de Yucatán, a fin de entregar a Moo Kuil y otros apicultores sacos de azúcar a para alimentar a sus abejas, ayuda que forma parte de las 475 toneladas del dulce que se distribuyen en beneficio de casi 10,000 productores.

En los bajos del Palacio Municipal, el apicultor comentó a Díaz Loeza que poco a poco ha logrado levantar su unidad de producción y con el azúcar que recibió se ahorra un dinero que destinará para reparar su apiario.

“Las tormentas y huracanes acabaron con todo lo nuestro, yo tenía 30 colmenas y ahora solo me quedan 18 y eso me hizo sentir muy mal porque ya no podemos sacar mucha miel, tengo poca producción y las afectaciones por los fenómenos naturales no nos permiten obtener más volumen debido a la disminución de colmenas. Pero hoy me siento muy agradecido con el gobierno del Estado por este apoyo que llegó hasta aquí. Esta es una gran ayuda que nos sirve para el alimento de las abejas”, señaló el beneficiario.

Para el apicultor originario de la comisaría Mahas, de Tixcacalcupul, esta entrega significa la esperanza de que crezca su apiario, ya que se le podrá dar la alimentación a las abejas para que aumente la población y así poder realizar más divisiones y con ello producir más miel.

En Tixcacalcupul se entregaron 100 bultos de azúcar de 50 kilogramos cada uno, a 100 beneficiarios de las comisarías y cabera.

Acompañado del alcalde anfitrión, Josué Rubén Tun Hoil, Díaz Loeza aseguró que pese a todas las dificultades que se presentaron el año pasado, el gobierno sigue haciendo más con menos para respaldar a los productores y levantar el campo del que tantas familias dependen.

“Estamos trabajando sin distinción de partidos, ni colores, porque pese a pandemias, tormentas, huracanes y recorte presupuestales, el campo no se detiene y es que gracias a ustedes los yucatecos tenemos un plato de comida en nuestras mesas. Es por ello que el gobernador Mauricio Vila está realizando este esfuerzo para apoyarlos y juntos reactivar el campo y los empleos que de éste derivan”, aseveró.

En este marco, el titular de la Seder recordó a los productores del dulce que Yucatán es el primer productor de miel en todo el país y el estado con mejor calidad, e invitó a los apicultores a continuar trabajando hombro con hombro para que el estado continúe destacando en este rubro a beneficio de las familias yucatecas.

Entre los beneficiarios de esta localidad también se encontraba Samuel Herrera Dzib, quien lleva más de 10 años en la apicultura y en todo ese tiempo no había perdido tantas colmenas como en 2020 por la sequía y el paso de 3 tormentas tropicales y 2 huracanes.

“Las tormentas nos afectaron mucho, casi todas las colmenas se fueron, tenía 21 y solo me quedaron 10, pero gracias a Dios llegaron estos apoyos de bultos de azúcar que nos ayuda bastante porque el tiempo de sequía e inundaciones fue difícil, ahora podemos cuidar las abejas, subir nuestra población e incrementar la producción de miel que no solo nos sirve para vender, sino también para alimentar a nuestra familia, por lo que le agradecemos mucho al gobernador”, dijo el productor de miel.

Herrera Dzib recordó que, desde el paso de los 5 fenómenos naturales por el territorio estatal, los productores del campo han recibido constante apoyo del gobierno del Estado “primero durante la lluvia, luego con Peso a Peso y ahora la azúcar, además del respaldo por la pandemia”, aseguró.

Cabe mencionar que el gobierno Estatal a través de un gran esfuerzo adquirió el dulce con una inversión de 10 millones de pesos y el apoyo se distribuye, de acuerdo con un padrón generado por autoridades estatales en conjunto con las municipales, dice el boletín.

De acuerdo con esta relación, cerca de 100,000 colmenas sufrieron perjuicios y unas 57,000 fueron pérdida total.

Entre dichas colmenas afectadas se encuentran las del productor Javier Moo Chan de 62 años de edad que, con el paso de las tormentas y huracanes, perdió más de la mitad de sus colonias, pero hoy recibió la azúcar que le servirá para recuperarse.

“Es un apoyo que también representa un importante ahorro para nosotros, entonces, el gobierno estatal nos ayuda con la alimentación de nuestras abejas y al mismo tiempo nos brindan la oportunidad de que el ahorro de ese dinero podamos destinarlo en otros insumos o equipos para nuestro lugar de trabajo”, indicó Moo Chan.

