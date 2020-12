“Esperemos que el próximo año no tengamos que suspenderlo”

El “Desayuno de la Amistad” hoy no se realizará

Por primera vez desde que comenzó a realizarse, hoy no se llevará al cabo el “Desayuno de la Amistad”, que organiza el profesor Rubén Calderón Cecilio.

En el evento siempre lo acompañan su esposa Aurelia Sabido Calderón y su hija Yamily, quienes le ayudan también con la organización.

En la del año pasado recuerda el profesor que lo acompañaron en el presídium la hoy presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y exgobernadora Dulce María Sauri Riancho; el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, los ex gobernadores Francisco Luna Kan, quien hoy milita en el PRD, y Federico Granja Ricalde, además del nuevo líder de la CNC en Yucatán Juan Medina Castro.

“Del interior del Estado también nos acompañaron en la mesa redonda del presídium varios alcaldes, como los priistas de Cuzamá Conkal, Akil, Tixméuac, Muna y el panista de Hoctún, entre otros”, añadió.

En estas reuniones anuales —continuó el entrevistado— hay libertad de expresión, cada quien es libre de expresar lo que considere, y se les escucha, en mi caso el tema central que siempre expongo es el problema de la pobreza, del que tanto dicen siempre todas las autoridades que se está atacando, tienen programas para combatirlo, pero lamentablemente es algo que no desaparece.

“El hambre es un problema que nunca ha dejado de estar presente, incluso aquí en la capital del Estado hay zonas donde las personas pasan hambre, no tienen para comer, por eso es un tema que siempre expongo en estas reuniones, y lo seguiré haciendo hasta quese resuelva”, comentó.

Otra de sus costumbres, fiel lector de esta casa editorial y con el ejemplar del día a su lado, el luchador magisterial y veterano político del PRI, partido por el cual fue cuatro veces diputado federal, una vez legislador local y senador suplente, comentó que todos los días lo primero que hace es leer el Diario que le llega a las cuatro de la madrugada, y hace una síntesis de la información, para compartirla con sus amistades, en su mayoría funcionarios y políticos.

Esperanza

El político igual dijo que por ahora no podría decir si se realizará pronto en nueva fecha, porque todo dependerá de que la situación sanitaria lo permita, y sobre eso no hay siquiera un estimado cuando sería, pero “si Dios nos da vida y salud, esperemos que al menos el próximo año no tengamos que suspenderlo y de nuevo podamos reunirnos todos los amigos como cada año”.— David Domínguez Massa