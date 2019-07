Está concluido el conflicto en la Procuraduría Agraria, afirma el encargado

MÉRIDA.— “El conflicto está concluido. A partir de hoy trabajamos de manera normal, de 9 de la mañana a 6 de la tarde”, informó el encargado de la Procuraduría Agraria en Yucatán, Felipe de la Cruz Díaz García.



El funcionario anticipó que próximamente la dependencia federal dará un posicionamiento oficial sobre el conflicto que derivó en la toma del edificio de la Procuraduría Agraria.



La toma estuvo a cargo de un grupo de campesinos que demandaban la salida de Alfredo Ramírez Gómez porque pensaban que era el responsable de esta representación en el Estado.



Los inconformes se equivocaron porque Ramírez Gómez renunció como delegado federal el 31 de mayo de 2019, como parte de la desaparición de esta figura en la administración pública federal, según detalló Joaquín Díaz Mena, representante del Gobierno Federal en el Estado.



Después de ocho días de permanecer cerrada al público por el bloqueo que realizaron los campesinos, liderados por el asesor agrario Salvador Arteaga Trillo, la Procuraduría Agraria reanudó sus labores hoy en la mañana.

Desde antes de que abriera llegaron seis personas que por la toma de las oficinas no habían realizado sus trámites pendientes.



El primero que se paró junto a la puerta de acceso fue Abelardo Góngora Uitzil, de Chocholá, quien necesita transferir los derechos agrarios de su fallecido padre a su madre para que ésta goce de plenos derechos ejidales.



El cambio de una letra en el segundo apellido de su padre ha impedido concretar este trámite ante el Registro Agrario Nacional.



“En el acta ejidal escribieron el apellido ‘Chim’ en vez de ‘Chin’ y eso hace que rebote el trámite en el RAN”, relató durante una plática en la antesala de la Procuraduría Agraria.



Los empleados primero abrieron la puerta del zaguán de la calle 63 (con 66), que sirve de estacionamiento a los automóviles de los funcionarios. Apenas se abrió la puerta ingresaron las personas que esperaban una asistencia jurídica para solucionar sus pendientes.



Algunas tendrían que esperar un largo proceso administrativo porque, según uno de los casos, era un error atribuido a la visitadora agraria Diana Alcázar, quien cambió el apellido de uno de los directivos electos de Cheumán, comisaría de Mérida.



Esto impedía validar el acta de asamblea y su reconocimiento legal como autoridad del ejido.



“Cometió varios errores la visitadora”, dijo Laurentino Cumí y Che, comisario ejidal de esa población. “Echó a perder el acta de asamblea y rebotó en el RAN. Puso mal el apellido del tesorero. Su nombre es Francisco Ucán Canché, y ella le puso Francisco Ucán Sánchez”.



“Cambió el color de mi planilla que ganó, la mía era azul y le puso roja. No lo han corregido y mientras no se inscriba en el RAN no eres nadie para ellos”.