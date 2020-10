Esta semana entran en vigor nuevas medidas de reactivación económica

Se reanudan varios rubros de hoy al miércoles

Hoy lunes, mañana martes y el miércoles entrarán en vigor nuevas disposiciones para ampliar la reapertura económica de la ciudad de Mérida y del estado.

A partir de hoy, los comercios del Centro Histórico abrirán de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 9 de la noche; las oficinas de gobierno y los servicios profesionales, lo podrán hacer de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde.

Las clases de ballet, de música, pintura, escultura, cine, literatura y fotografía, de lunes a viernes de 6 de la mañana a 9 de la noche.

Mañana martes los restaurantes de Mérida podrán abrir de martes a domingo en servicio de comedor, de 8 de la mañana a 10 de la noche; en servicio a domicilio y ventanilla, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 10 de la noche.

Los restaurantes podrán vender bebidas alcohólicas con alimentos de martes a jueves, de 12 del día a 10 de la noche, y de viernes a domingo, de 12 del día a 8 de la noche. Los casinos de apuestas abrirán de martes a domingo de 11 de la mañana a 9 de la noche.

Para el miércoles ya podrán ofrecer funciones los teatros públicos y privados, del miércoles a domingo, de 11 de la mañana a 9 de la noche.

De acuerdo con las disposiciones oficiales, para que todo negocio o establecimiento tenga autorización de apertura es necesario que se inscriba en la página web reactivacion.yucatan.gob.mx.

Ayer, el primer domingo de días y horarios ampliados del plan de reactivación económica de Yucatán tomó por sorpresa a algunas plazas comerciales de Mérida, porque muchos locales no se enteraron a tiempo ni se prepararon, por lo que no abrieron el sábado y domingo.

La Gran Plaza, según informó su gerente general Marco Antonio Hernández Corro, recibió el sábado aproximadamente 4,500 visitantes durante el día, la asistencia más concurrida desde que se inició el plan de reactivación de negocios no esenciales.

El domingo fue muy tranquilo en comparación con el día anterior, quizá por la amenaza de mal tiempo.

“El sábado se desbordó la gente que viene al centro comercial, recibimos 4,500 visitantes de acuerdo con el conteo que se realiza todos los días, pero muchos negocios no abrieron porque no se enteraron a tiempo”, comentó el gerente.

“Como la noticia la publicaron el viernes, la mayoría no estaba preparada para abrir y muchos locales no abrieron. La gente ya quiere salir, pero todavía sigue la incertidumbre entre los locatarios si les conviene o no abrir. Tenemos 63 locales cerrados, no saben si abren o no por la incertidumbre que tienen por la situación económica y el temor al contagio”.

Hernández Corro sugirió que cada vez que el gobierno del Estado autorice mayor apertura de negocios o ampliación de horarios, lo informe con anticipación a las cámaras empresariales, como Coparmex, para que éstas comuniquen a sus afiliados y se preparen para reabrir.

Otro problema que están palpando en esta reactivación económica es el horario restringido (de 11:30 de la noche a cinco de la mañana) porque deben cerrar a las nueve de la noche para que los trabajadores que usan el transporte público lleguen a tiempo a sus viviendas.

“El sábado tuvimos el problema de que había gente, pero a las 8:15 de la noche todos los comercios ya habían cerrado para que dé tiempo a los empleados tomar el transporte público”, señaló. “Mientras siga la restricción de la movilidad, sufrirán los empleados y los locales tienen que cerrar con el tiempo necesario para que los trabajadores tomen sus camiones”.

Acorde al conteo que realiza Gran Plaza, el sábado entraron en el centro comercial 345 personas en apenas 20 minutos, hubo bastante gente, pero no se aprovechó porque no hubo una información anticipada de las ampliaciones de días y de horas de trabajo.

La dificultad entre los locatarios es que no quieren infringir las disposiciones del plan de reactivación, y casi necesitan que cada nueva autorización se les dé por oficio porque no desean que les apliquen alguna multa o un cierre del negocio.

También dice que no vieron en la página del gobierno del Estado, de la Sefoe, de Protección Civil ni en las redes sociales del gobernador Mauricio Vila Dosal las ampliaciones de los días y los horarios en forma anticipada, se enteraron cuando se publicó en la prensa.

“Allá vamos poco a poco”, señaló el gerente de Gran Plaza. “Espero que el próximo fin de semana sea mejor. Nosotros no cerramos los lunes porque tenemos comercios e instituciones de servicios esenciales como sucursales bancarias, oficinas de telecomunicaciones, ese día trabajamos de 9 de la mañana a 6 de la tarde”.

Respecto a la reapertura de las salas de cines, Hernández dijo que en el caso del complejo que funciona en Gran Plaza (Cinemex) la gente asiste muy poco. Por ejemplo, en las últimas funciones de 7:45 y 8:15 de la noche asisten en promedio 10 personas. Y eso es que Cinemex ofrece una promoción de 10 personas por $600 en una sala. — Joaquín Chan Caamal