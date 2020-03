Esta semana habría mucho calor

Se pronostican registros arriba de los 40 grados

Juan Vázquez Montalvo, meteorólogo del Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Extremos de la Uady, indicó que se pronostica mucho calor en el territorio yucateco.

En ese sentido, recomendó tomar precauciones debido al ambiente muy caluroso y las temperaturas altas que se avecinan.

A su decir, hoy lunes y toda esta semana se anticipan elevadas temperaturas y ambiente en extremo caluroso con cielos despejados.

Las temperaturas máximas estarán entre 38 y 40 grados, alcanzando incluso los 41 grados; las mínimas serán de 23 a 25 grados al amanecer y el viento dominante será cálido del este y sureste, precisó.

El meteorólogo aseguró que será una de las semanas más calurosas de los últimos años y el peligro es sobre todo por la persistencia de altas temperaturas debido a varios días de calor extremo, de modo que se deben tomar muchas precauciones.

Por ejemplo, recomendó tomar agua en abundancia, usar ropas de colores claros, no estar más de dos horas a la intemperie bajo los rayos de sol, además de usar bloqueador con grado de protección (FPS) arriba de 30.

Igual cuidar el estado de los alimentos y guardarlos en lugares frescos, usar sombrilla, gorra o sombrero si estará afuera, estar al pendiente de los niños y ancianos, y no hacer ejercicio al aire libre de 11 de la mañana a cuatro de la tarde.

Vázquez Montalvo también indicó que estos altos registros provocarían la aparición de muchos incendios de monte y maleza.

Las precauciones para evitar esto son: no tirar colillas de cigarros ni envases de vidrio, no hacer fogatas, no quemar basura y en caso de detectar un incendio de maleza o monte llamar al teléfono de emergencias 9-1-1.

El especialista recordó que ya estamos en primavera y poco a poco las horas con luz serán mayores que las oscuras, empezará a amanecer más temprano y anochecer más tarde.— Luis Iván Alpuche Escalante

El meteorólogo recalcó que está semana será muy calurosa en extremo y con temperaturas muy altas, aunque no sería la única vez que suceda en esta muy fuerte temporada de sequía 2020, pues puede repetirse más adelante.

Síguenos en Google Noticias