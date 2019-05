“Esta vía es una zona municipal”

Aún sin acuerdos en la creación de un área comercial

Bajo la atenta mirada de dos guardias de seguridad privada, los trabajos en el complejo comercial Meridiano continuaron con normalidad, pero sin intervenir en los accesos que bloqueó el Grupo Aeroportuario del Sur (Asur) a un lado de la calle 23, misma que se alude como vía federal.

El sitio está a la entrada del aeropuerto internacional de Mérida.

Alrededor del mediodía directivos del complejo, del Grupo Asur y funcionarios del Ayuntamiento de Mérida se reunieron en la terminal aérea durante cerca de dos horas para tratar de solucionar el conflicto que impediría a la construcción contar con un acceso sobre la calle 23.

Al término, se entrevistó de manera breve a Ignacio Ponce Manzanilla, del recinto Meridiano, y a Héctor Navarrete Muñoz, director general de Grupo Asur, quienes comentaron que continuarán las pláticas, pues aún no se llega a un acuerdo.

Los ejecutivos indicaron que los trabajos continuarán dentro del perímetro de la construcción, pero el bloqueo de los accesos continuará hasta que se llegue a una solución definitiva.

En recorrido por la zona se observó que los trabajos continúan de manera intensa al interior de la construcción.

A un lado de la calle 23, lo que era un acotamiento se cerró con maderas y conos con el logotipo de Asur y sobre la acera se colocaron postes metálicos que contendrían una valla que delimitaría la zona federal, pero hasta ayer no se había colocado.

En el suelo sobre la acera se pintaron flechas de esta delimitación que llegan hasta la calle 32.

Uno de los trabajadores de la obra comentó que la mañana estuvo tranquila y que todo comenzó el pasado jueves a las ocho horas cuando abrieron un acceso permitido las autoridades.

“Apenas lo hicimos se acercó la gente de Asur, con la intención de obstaculizar los trabajos con el pretexto de que es una zona federal, este acceso es de la calle 23, es lo que está en controversia. A nosotros el Ayuntamiento y la Policía Federal nos dicen que esta es una calle municipal”, dijo.

El empleado, quien prefirió omitir su nombre, dijo que el personal de Asur se presentó como a las 10 de la mañana.

“Vino el administrador, nos dijo que no podíamos trabajar porque es zona federal y nosotros les dijimos que tenemos todos los permisos, les pedimos que nos demuestren que es zona federal, pero hasta hoy no lo han hecho. Según el Plan de Desarrollo Urbano, esta es una calle municipal, la parte federal empieza de la esquina hacia adentro”, remarcó.

El entrevistado indicó que, incluyendo los trabajos preliminares, la obra tiene cinco meses, de la primera etapa se anda en un 60 por ciento.

El proyecto inmobiliario Meridiano es un desarrollo de usos mixtos que tendrá cuatro hoteles ejecutivos, un centro comercial, salas de cines, restaurantes, un estacionamiento para autos rentados y locales comerciales de diversos giros.

“Hoy continuamos trabajando”, dijo el entrevistado, “los de Asur se están encerrando en que es zona federal, pero corresponde a las autoridades señalarles dónde llega la zona federal”.— Luis Iván Alpuche Escalante

“Antes de esto no había ningún problema y antes de que abriéramos este acceso no estaban esos conos, la intención es cerrarnos el paso, es como que construyas en tu casa y alguien te haga una barda para que no salgas”, dijo.

Aeropuerto Complejo

El trabajador explicó que en la discusión no intervino la Policía Federal ni la estatal.

Prevención

“La SSP llegó porque pensó que se caldearían los ánimos, que habría un enfrentamiento”, indicó.

En junio

“No estamos en esa posición. Si todo marcha bien, a principios del próximo mes ya debemos abrir la primera etapa”, añadió.