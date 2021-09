El empresario César O. Esparza Portillo, el principal promotor del Estadio Sostenible de Yucatán, nunca ha hecho un estadio y tampoco tiene antecedentes sólidos en ese ramo, según datos recabados por Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia.

En 2010, por ejemplo, a través de su empresa Íconos Sustentables, presentó un proyecto para construir otro estadio de fútbol en Monterrey, pero nunca logró concretar la idea.

Para 2019, el mismo César Esparza Portillo, ahora por medio de otra de sus empresas, Juego de Pelota Inc, anunció la construcción de un nuevo estadio de fútbol en Verona, Italia, pero igualmente ese proyecto se encuentra trabado por distintas razones.

¿Quién es César Esparza Portillo?

Esparza Portillo, de 50 años, es oriundo de la ciudad de Chihuahua, pero profesionalmente se ha desenvuelto en Monterrey —donde estudió Contaduría y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de ese lugar— en actividades ajenas a la construcción de estadios.

En 1994 abrió un pequeño negocio de directorios escolares, que luego se convirtió en una empresa de mercadotecnia: Grupo Diretec, S.A. de C.V.

Para 2007 formó otra pequeña empresa, Amor de Padre, S.A. de C.V., dedicada a la composición y comercialización de obras musicales y literarias.

También desde 1992 es socio minoritario de la compañía Agrícola Esparza, S.A. de C.V., propiedad de su padre, con sede en el estado de Chihuahua y dedicada a la producción y venta de productos agrícolas.

En febrero de 2020, un año y medio antes del anuncio formal del proyecto del nuevo Estadio Sostenible de Yucatán, Esparza Portillo formó dos empresas relacionadas con ese proyecto: Juego de Pelota México, S.A.P.I. de C.V. y Estadio Sustentable de Yucatán, S.A.P.I de C.V., cada una con un capital social de cien mil pesos.

Estas compañías serían las encargadas de construir y gestionar el nuevo estadio, cuya edificación se anunció oficialmente el 31 de agosto pasado.

¿Quién está invirtiendo en el Estadio Sostenible de Yucatán? Inversión privada, los yucatecos hemos construido juntos un estado seguro y competitivo lo que atrae a inversionistas, como la compañía Juego de Pelota Inc ... (1/2) pic.twitter.com/8hDQsdHgki — Mauricio Vila (@MauVila) September 13, 2020

Ese día, como publicamos, César Esparza Portillo se presentó como director de Juego de Pelota Inc, con sede en Nueva York, y anunció junto con el gobernador Mauricio Vila Dosal algunas características de ese proyecto, que, como también informamos, desencadenó una polémica sobre la pertinencia de su construcción.

Lo que sabemos de Juego de Pelota Inc

Juego de Pelota Inc manifiesta tener su domicilio en un piso de un edificio de Nueva York, administrado por una empresa estadounidense especializada en la renta de espacios de oficina, desde presenciales hasta coworking y oficinas virtuales.

No se sabe con exactitud la fecha y lugar de la creación de Juego de Pelota Inc, pero desde hace tiempo la firma abandonó sus redes sociales y no proporciona su teléfono de contacto.

Según lo dicho por el empresario y el gobernador Vila Dosal, las principales características del Estadio Sostenible de Yucatán son: Su construcción será a partir de 2022, mediante una inversión de 2 mil 200 millones de pesos, procedentes de la iniciativa privada.

La obra concluiría un año después y durante su edificación se espera la creación de cuatro mil empleos directos.

Debido a su versatilidad, el nuevo estadio podrá transformarse, dependiendo de la ocasión, en cancha de fútbol o campo de béisbol, “con una tecnología nunca antes utilizada en México” y contará con techo retráctil para abrirse y cerrarse, según los eventos.

Tendrá una capacidad que va desde las 23 mil personas para partidos de béisbol, 27 mil para partidos de fútbol y hasta 32 mil para conciertos.

Detalles del Estadio Sostenible de Yucatán

Además, cumplirá las más altas especificaciones de la FIFA y de las Grandes Ligas de Béisbol, de manera que podrá ser sede de encuentros deportivos nacionales e internacionales, de fútbol de Primera División o de la Selección Nacional y ser uno de los mejores estadios de béisbol para atraer juegos de las Ligas Mayores.

El recinto contará con espacios para oficinas, tiendas y restaurantes y funcionará los 365 días del año. También tendrá un hotel de 300 habitaciones, la mayoría con vista a la cancha.

La construcción se hará con “métodos amigables” con el medio ambiente, por lo que el estadio podría ser uno de los pocos recintos en el mundo con la Certificación de Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental (LEED).

Asimismo, se informó que el diseño del edificio estuvo a cargo de la empresa Populus, con sede en Londres, con más de treinta años de experiencia y proyectos realizados en diversos países de Europa, Estados Unidos y Emiratos Árabes.

Similar a un proyecto de 2010

De acuerdo con la información obtenida por Central 9, muchas de estas características son parecidas a las del proyecto para levantar un estadio en Monterrey, anunciado por César Esparza Portillo en 2010.

Ese año, el empresario norteño informó que tenía listo un plan para un nuevo estadio en esa ciudad, sobre un terreno de diez hectáreas, cerca del Parque Fundidora, donde podrían jugar Tigres y Rayados (los dos equipos de Primera División de Fútbol de Monterrey), con capacidad para 75 mil espectadores, techo retráctil y miles de cajones de estacionamiento.

La propuesta para hacer el Estadio de Monterrey

En su carácter de director ejecutivo del proyecto, Esparza Portillo dijo entonces, en una conferencia en el Club de Industriales de Monterrey, que ese estadio podría inaugurarse en 2011 y sería el primero en el mundo en recibir la certificación LEED (lo mismo que dijo del estadio de Yucatán).

También confirmó que el diseño del estadio había corrido a cargo de HOK Sport Architecture, una compañía que luego se convirtió en Populus, la encargada del diseño del estadio en Mérida.

Para impulsar ese proyecto, Esparza Portillo fundó el 14 de julio de 2009 la empresa Íconos Sustentables, junto con los hermanos Jorge Luis, Marco Antonio y Pablo Alberto Canavati Hadjopulos, hijos del político priista Jesús Ricardo Canavati Tafich, exalcalde de Monterrey.

Pese a los anuncios optimistas, esta empresa no logró la construcción del estadio ese año, aunque recientemente volvió a lanzar el proyecto.

En 2009, el periódico El Norte denunció que uno de los socios de Íconos Sustentables, José Luis Canavati Hadjopulos, adquirió 26 hectáreas de la reserva territorial de Nuevo León, a precio de ganga y con pagos a plazos, en una operación auspiciada por funcionarios del gobierno de ese estado, presidido por José Natividad González Parás (CONTINUARÁ)

