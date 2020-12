Estamos a nada de quebrar, dicen los banqueteros

La paralización de la cadena de servicios para eventos sociales, principalmente el de turismo de bodas, afecta al menos 12 ramas económicas y 7,000 trabajadores, informó el empresario Lefty Alejandro Camino Escalante, director general de Banquetes Camino.

Como informamos, el pasado lunes el gobierno del Estado canceló los eventos sociales en Yucatán porque, según argumentó, algunas empresas no respetaron los protocolos sanitarios dispuestos por la Secretaría de Salud para evitar los contagios de Covid-19, lo que es un riesgo de propagación.

Banqueteras y organizadores de eventos sociales quebrantaron seis puntos del protocolo, como permitir mayor aforo al autorizado, mesas con mayor número de personas, eventos con duración mayor a las cuatro horas incumpliendo el “toque de queda” de hasta las 11:30 de la noche para circular, uso incorrecto de cubrebocas, falta de respeto a la sana distancia y uso de pista de baile.

Dos días después de la cancelación, empresarios y empleados realizaron una protesta frente al Palacio de Gobierno, donde expusieron su situación económica crítica que los tiene en condiciones de quiebra y pidieron una nueva oportunidad de reapertura con el ofrecimiento de que respetarán los protocolos.

Camino Escalante informó que ayer entregaron una segunda carta al gobierno del Estado, en la cual le piden que permita la reactivación de este sector y que dé un trato preferente a partir de enero próximo porque en este diciembre está difícil que recuperen la actividad perdida.

“Somos uno de los sectores más castigados, de hecho somos los únicos castigados en este plan de reactivación económica”, señaló. “Ya llevamos 11 meses paralizados y de verdad las empresas están al borde de la quiebra total. Para pagar los aguinaldos muchas empresas tuvieron que vender parte de la flota vehicular y algunos bienes y equipos, pero se cumplió con pagar esta prestación a los trabajadores”.

La parálisis en los eventos sociales afecta a grupos musicales, distribuidoras de flores, artistas de decoración, trabajadores de luz y sonido, DJ, organizadores de boda, instaladores y arrendadoras de toldos, instaladores de tarimas, escenógrafos, hoteles, haciendas y transportación.

Toda esta cadena de servicios que trabaja en eventos sociales son alrededor de 7,000 personas y desafortunadamente hoy día todas están inactivas.

Camino Escalante afirmó que la inactividad de este sector ocasiona una millonaria pérdida porque solo las banqueteras dan servicio en 30 bodas a la semana, la asistencia en cada evento es de 350 personas en promedio y el platillo tiene un precio promedio de $500.

Además de este costo, los contratantes requieren floristas, decoradores, meseros, músicos y toda una cadena de servicios para la preparación de un evento social.

El empresario calculó que el segmento de bodas deja una derrama de $3,000 millones, cantidad que no se genera por las restricciones sanitarias con las cuales están de acuerdo, pero no por uno o dos que no cumplieron paguen todas las empresas.

“Estamos pidiendo al gobierno del Estado que nos permita abrir desde enero hasta marzo o abril porque los eventos llevan un tiempo de planeación y organización, no se realizan en un día o una semana”, informó.

“Le pedimos que nos tome en cuenta, que nos ayude, que seamos de los primeros en la reapertura en enero. Ya corren rumores de que cerrarán por 10 días las plazas comerciales para frenar los contagios, pero a este sector de eventos sociales que nos permitan trabajar porque llevamos casi 11 meses sin tener ingresos”.— Joaquín Chan Caamal

Pandemia Suspendidos

Los banqueteros presentaron al gobierno estatal un segundo escrito pidiendo la reapertura.

Contenido del documento

Ellos ofrecen crear una plataforma en la cual informen los eventos del día, la ubicación de éstos, nombres de los proveedores y la banquetera que dará el servicio, así como respetar los protocolos sanitarios y de ocupación.

Piden sanción ejemplar

También ofrecen gestionar y obtener la certificación de registro de apertura y de buenas prácticas empresariales que otorga la Sefotur, y elaborar un padrón de empresas prestadoras de estos servicios. Igualmente autorizan que la empresa que no cumpla con todos estos lineamientos sea sancionada severamente, pues “no es justo que por una o dos banqueteras sancionen a todas”.

Aún sin respuestas

No recibieron una respuesta inmediata al escrito que presentaron, pero el trámite y compromiso ya está planteado.