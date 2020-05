“Estamos entrando al pico”, advierte Mauricio Sauri

La reactivacion va a ser gradual

Yucatán se encuentra en la parte más difícil de la contingencia sanitaria, está entrando a los picos más altos, cuando hay más contagios, y para atacar el problema, a mediados de la próxima semana se iniciarán operativos de visita, hasta en las empresas privadas que no han dejado de operar por considerarlas esenciales, advirtió ayer Mauricio Sauri Vivas, secretario de Salud del Estado.

También anticipó el funcionario que a pesar de las peticiones del sector privado, hasta el momento para el lunes 1 de junio próximo, el único sector que se reactivará será la industria de la construcción, pero con las debidas medidas sanitarias, que incluyen cuidados a la hora de la comida y el transporte de los trabajadores, por citar ejemplos.

“Lo que definitivamente se quedará por mucho tiempo más, aun después de la reactivación cuando se empiece a normalizar la situación, es el uso de cubrebocas, la sana distancia, el constante aseo de manos y otras medidas sanitarias”, puntualizó.

En lo que fue la primera videoconferencia que ofreció al Diario, el secretario remarcó “estamos entrando al pico máximo, es el peor momento de la pandemia, el pico de los contagios, es cuando más contagios habrá, y a pesar de eso trabajamos para hacer proyectos de apertura progresiva en la economía”.

Sauri Vivas explicó que, precisamente por esa situación, con el fin de “cortar las cadenas de contagio” preparan operativos con la subsecretaría del Trabajo y las cámaras del sector privado, para acudir a las empresas a hacer monitoreos al personal, a fin de detectar a quienes tengan el virus, atenderlos, aislarlos y tomar las medidas necesarias.

“El objetivo de cortar esas cadenas de contagio, es porque no es lo mismo esperar que te dé el síntoma y vayas al hospital o decidas no ir, no muestrearte y ya contagiaste a varias personas, así con estas medidas cortamos más rápido las cadenas de contención y vamos a hacer que estas cadenas, cuando se abra de poco en poco la actividad económica, sean lo más benigno que se pueda”, añadió el funcionario.

“Estamos trabajando con las cámaras, con la subsecretaría del trabajo, para ir con las empresas esenciales, que no han cerrado, trabajamos para hacer operativos con ellas para el bien de la empresa, que nos ayuden a hacer estrategias, sobre todo ahora que entramos al pico al mayor caso de contagios de la pandemia, de contagios activos”, insistió.

El secretario insistió en que la gente debe quedarse en su casa, no porque subsecretario nacional de Salud diga que ya se acabó la sana distancia, quiere decir que todo va a regresar a la normalidad, recordemos que cada estado tiene su momento epidemiológico, así como Quintana Roo un poco más adelantado que Yucatán.

“Estamos entrando al tipo de picos de más contagios máximos, es cuando más nos debemos de cuidar, y ya cuando salgamos de esto va a ir descendiendo y es nuestro objetivo cortar las cadenas de contagio con las cámaras, pero hoy hay que cuidarse, es cuando más circula el virus”, enfatizó.

También recordó que ya probaron los operativos, se hicieron en los mercados y ahora están en proyección con la subsecretaría para entrar a las empresas, no lo han hecho aún porque muchas son trasnacionales y nacionales, no tienen autonomía los gerentes de aquí, necesitan la autorización.

Monitoreo

Además de esos operativos, el entrevistado dijo que siguen muestreando en el interior del Estado, por lo que se instalaron en diferentes puntos estratégicos, como Valladolid, Umán y Progreso donde se han disparado los casos, así que se colocaron unidades monitoras de enfermedades respiratorias, aquellas que se usaron en la influenza, para que la gente se dirija ahí en vez de ir al hospital, se le hace el estudio y la muestra, aunado a las herramientas tecnológicas.

También recordó que cuando aplicaron el operativo en los mercados encontraron casos positivos asintomáticos, pero si el virus, y no son admitidos en el registro nacional, y pueden surgir más de esos cuando aplique el operativo en las empresas, por lo cual serían como una nueva categoría, además de los confirmados.

En caso de encontrar en las empresas a enfermos con los síntomas trabajando, el funcionario anticipó que se les podría sancionar, les aplicarían desde amonestaciones hasta el cierre, dependiendo dela gravedad, y sobre todo considerando también que pueden darse casos donde los trabajadores lo oculten a la empresa, por su necesidad de trabajar.

Para el próximo lunes primero de junio, definitivamente, “no abrirán todos los giros, eso no va a pasar, esperamos que podamos abrir el de la construcción siempre y cuando se cumplan las medias sanitarias es lo que trabajamos con la sub secretaria del trabajo y la Cámara de la construcción, exigir las medidas de sanidad, la sana distancia, cuidar la hora de la comida, transporte de los trabajadores y otras”.

El secretario advirtió también que cuando se abra un giro habrá contagios y estos serán monitoreados, el gobernador Mauricio Vila Dosal ya anticipó que “si los contagios se elevan más de los esperado, se tendrá que dar marcha atrás”, para cuidar y proteger los avances logrados.

Lucha Casos del Covid-19

El doctor Mauricio Sauri Vivas confirmó que se aplican más pruebas de detección.

Estrategia

El funcionario explicó que precisamente por estos operativos y estrategias de salir a buscar a los enfermos en vez de esperarlos, se reportan aumentos considerables de contagiados. “La Federación pide aplicar las pruebas al 10% de los sospechosos y aquí en Yucatán lo hacen al 20%, para ubicarlos y cortar las cadenas de contagio”.

Preparativos

El secretario puntualizó que todo esto es parte de los preparativos que se realizan para la reapertura de actividades económicas en la entidad.

Progresivas

“Las aperturas definitivamente no van a ser de golpe, serán progresivas y paulatinas, según los riesgos de la actividad que está normado en el ámbito federal, también lo trabajamos con las cámaras, tropicalizándolo con ellas, siempre siguiendo la normativa federal, pero será progresivo para que el riesgo sea menor de contagios, porque es normal que cuando se reactive van a ver otras curvas de ascenso al haber más gente en las calles”, comentó.