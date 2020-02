“Estamos esperando la resolución para que nos vayamos al amparo”

En proceso una impugnación de los burócratas

Por las irregularidades en la convocatoria para las elecciones en el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo e Instituciones Descentralizadas de Yucatán, ésta se impugnó ante el Tribunal de Trabajadores al Servicio del Estado, pero los promoventes hasta hoy no saben el fallo de este organismo jurisdiccional.

Waldemar Pech Gasque, aspirante a la secretaría general del sindicato de burócratas, relató a sus compañeros que el magistrado le informó, casi en tono de burla, que no había notificado de dicha impugnación a Jervis García “porque no ha venido (al edificio del tribunal) a pedir nada”.

“Estamos esperando la resolución del magistrado para que nos vayamos al amparo”, anticipó el aspirante. “El tribunal ya debió de haber notificado su resolución porque interpuse la impugnación desde el 4 de febrero pasado. Yo y mi abogado no hemos recibido ninguna notificación desde esa fecha, por lo que no sabemos qué pasará porque Jervis deja de ser secretario general el 28 de febrero y en el primer minuto del día 29 de febrero ya no tiene por qué estar en el sindicato, porque ninguna autoridad jurisdiccional lo ha reconocido como secretario general electo”.

Dijo que la convocatoria tiene varias inconsistencias e irregularidades y por ello la impugnó ante la autoridad laboral. Para empezar la convocatoria la publicó Jervis en un periódico de Campeche por lo que nadie se enteró.

Además, restringió la participación porque solo dio cuatro días para hacer campaña para reunir a 500 afiliados para el registro y pidió documentos que es difícil de cubrir en tan poco tiempo. Los trabajadores sindicalizados le informaron que recibieron presiones y amenazas por parte de Jervis García para que no lo apoyen y el día del registro aquel acarreó a mucha gente del sector salud.

Precisó que él no se inscribió en la fecha programada porque ya había impugnado la convocatoria y sería incongruente si competía. Sin embargo, aseguró que no ha declinado su lucha por la secretaría general y continuará por la vía legal hasta que haya elecciones libres, democráticas y con voto secreto, como marcan la nueva ley laboral.— Joaquín Chan Caamal

Reúne firmas para respaldar su petición de una nueva convocatoria y nuevo proceso de elección y también ya informó en Palacio de Gobierno las intimidaciones que realiza Jervis García a los trabajadores que no están con él.

Síguenos en Google Noticias