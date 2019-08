“Estamos perdiendo el respeto a los militantes”

Propuestas de Roberto Llanes para el PAN

El candidato al Comité Directivo Municipal de Mérida Roberto Carlos Llanes Echeverría lanza propuestas como parte de su oferta para ganar la confianza de los militantes del PAN para la elección de este domingo 11.

Una primera propuesta nueva es que ofrece realizar una auditoría al comité actual y transparentar los ingresos que recibe por cuotas de militantes y funcionarios porque hizo un rápido sondeo y nadie sabe cuánto ingresa a las arcas partidistas y en qué se gasta el dinero.

Otra es que el comité municipal propondrá un porcentaje de candidatos a regidores y que éstos sean electos por la militancia.

Quiere romper, dice, el monopolio del poder que representan los políticos que están en el gobierno y de los directivos que colocan a quienes están cerca de ellos y dar oportunidad de competir a militantes que llevan años en el partido y nunca han sido tomados en cuenta.

Llanes Echeverría es licenciado en Derecho y maestro en Juicio Oral. Ingresó al PAN en 1988 y ha desempeñado varios cargos directivos en el partido y en los gobiernos municipal, estatal y federal. Su lema “¨Ponte xux, elige diferente, Roberto Carlos presidente” está en un tríptico con su semblanza y algunas de sus propuestas y los reparte en la casa de los militantes porque, reconoce, ésta es una campaña desigual porque otros candidatos llegan en carros, con equipazos, arman toldos y equipos de sonido que le asombran, “porque es nada más una campaña interna”. Y entonces piensa que “algunos están perdiendo el piso”.

“Otro de los motivos por los que participo en la elección es porque estamos perdiendo valores internos, principalmente el respeto a los militantes porque de forma disfrazada se realizan designaciones, es casi casi lo mismo que el dedazo, que no es uno de los ideales que el PAN abandera”, señala.

“El PAN abandera la democracia, abandera el que si un funcionario público o directivo ocupa un cargo, termine su período y no esté buscando uno, dos o tres cargos más. Dice un dicho popular ‘que el que mucho abarca, poco aprieta’”.— Joaquín Chan Caamal

“También me anima el ver que hay personas que se registran y que hoy por hoy hablan de ciertos valores que ellos han violentado. Uno habla de tiempo completo y que estará todo el tiempo en el cargo, pero más bien veo que solo es un slogan”, recalca. “Cuando estuvieron personajes como la profesora Magaly Cruz, Rodolfo González, Raúl Paz y Luis Montoya, que fueron diputado y presidente a la vez, nadie habló de tiempo completo, se les olvidó. Carece de valor esa propuesta en virtud de que esa persona estuvo muy cerca de esos personajes, pero no dijo nada. Nosotros, en el caso de Roberto Carlos y un grupo de militantes sí hacemos las cosas diferentes. Cuando la comisión permanente había decidido el método de designación, alzamos la voz, dijimos que era incorrecto y que proyectamos una imagen hacia afuera de antidemocracia”.

Dice que le parece excelente que sean cuatro candidatos al cargo, porque eso abona a la democracia interna. Así debe de ser, quien alce la mano y tenga derecho es bienvenido a la competencia. Sólo que ahora es una competencia desproporcionada. Por una parte, una funcionaria busca tener un cargo más con el comité municipal y eso le parece una falta de respeto a los militantes. El otro personaje es parte prácticamente del Ayuntamiento y ahora los funcionarios municipales están volcados y metidos en la campaña haciendo que los militantes de alguna u otra manera lo viren a ver como si fuera la mejor opción.

Roberto Carlos no ve riesgos de una división, ni fricción ni ruptura por esta elección porque en el PAN están acostumbrados a la elección interna. Sabe que causan cierta molestia, pero tiene claro que si las asambleas dividen, “las designaciones aniquilan, porque quitan el derecho de votar por la opción que consideres correcta”.

“Creo que no debe de haber problemas, le apuesto a la inteligencia y la buena voluntad de los militantes de formar un equilibrio, de impedir que exista un monopolio de poder ya sea municipal y estatal, que es lo que hoy estamos viendo”, recalca. “Yo y mi planilla seremos los candidatos de los militantes, no solo de tiempo completo sino de toda la vida. Nos debemos de sumar al trabajo partidista sea cual sea el resultado, si no nos sumamos al ganador, al menos debemos continuar el trabajo a favor del PAN para continuar aportando para el bien común de las personas”.

Denuncia que lamentablemente hoy la elección interna esta distraída por cuestiones materiales y laborales. Sabe de militantes que laboran en el Ayuntamiento y el gobierno del Estado que sienten una presión porque si no votan por “x” o por “y” creen que puede peligrar su trabajo. “Eso en el PAN no debe de ser”.

Aclara que no habla mal de nadie, tiene mucho cuidado de referirse a las personas, pero sí debe de señalar las actitudes negativas, porque así les enseñaron en el partido, que deben de combatir el monopolio del poder como ocupar dos o tres cargos al mismo tiempo, señalar valores de dientes para afuera.

Algunas de sus propuestas son auditar las cuentas del comité municipal, ejercer la transparencia y rendición de cuentas, redireccionar las finanzas si no son aplicadas como se debe, porque su objetivo es ayudar al militante adulto mayor y reforzar los subcomités del municipio. Seguirá el trabajo con los jóvenes y mujeres porque es importante, pero velará por los que hicieron el trabajo duro en épocas difíciles, los que dieron patria para que se fortalezca el PAN y ahora están limitados por la edad. Una comisión estará pendiente permanentemente de la situación de los panistas antiguos, les organizarán actividades y bailes de la bella época.

También tiene un plan de afiliación para rescatar toda la documentación rezagada de los simpatizantes para checar la situación de cada uno y ayudar a resolver; organizará cursos de capacitación para oficios para que la gente gane unos pesos extras, organizará diplomados y conferencias con personajes éticos para difundir la doctrina y principios panistas entre niños, jóvenes y militantes, entre otras actividades.

Tratará de recuperar la confianza de los panistas en retiro y que se alejaron por algún rechazo en algún momento de su activismo.

“Vamos a invitarlos, mostrarles apertura, transparencia y darles la razón del por qué se fueron, pero ahora tienen oportunidades reales”, dijo. “El PAN les ha dado más beneficios democráticos a los ciudadanos, pero hoy está copado por gente que tiene la ambición de ganar por ganar. Esa actitud es la que estamos combatiendo, por eso me registré, porque voy a ser un presidente del equilibro, un presidente mediador, un presidente que no pertenece al grupo de poder ni municipal ni estatal”.

Dice que en el PAN no hay liderazgos, el actual gobernador y el presidente municipal tienen los mismos derechos que cualquier militante. “Lo que hace diferente a los políticos en el gobierno es que están en la farándula política y social, por lo que son más conocidos, pero en el partido todos somos líderes”.

“La transparencia en el PAN siempre ha habido y debe de seguir. Hoy algunos no quieren que haya, hoy el PAN vive una etapa de retroceso en los valores y quienes lo están ocasionado tienen nombre y apellido”, señala. “No puedo atacar a nadie por prudencia, okey, pero las malas actitudes son lo que tenemos que limitar”.

El alcalde Renán Barrera tiene interés de reelegirse, ¿cómo lo ves?

“En lo personal estoy en contra de la reelección porque hay que ser congruentes. El PAN ha luchado contra el monopolio del poder, por eso te dije que participo en esta elección interna, hoy tenemos una compañera que prácticamente quiere todos los cargos, ya para que buscamos si lo puede hacer todo ella sola, pero afortunadamente serán los militantes los que decidirán. Aquí no es contra las personas, es contra la actitud, y aunque seas mi amiga o mi amigo, si estas abusando, pues tienes la oportunidad del voto secreto. Yo por ello les digo a los panistas “Elige diferente, Roberto Carlos presidente” y tan tan, se acaba el monopolio del poder”.

“La reelección para mi es incongruente en el caso del PAN porque no debe de existir. Hay quien me dice, es que el alcalde está trabajando muy bien, ¡qué bueno¡ Pero por salud social debemos separar un momentito al personaje del ambiente administrativo, de la función pública y de la política para que se sacuda, para se desintoxique y si quiere competir de nuevo, lo puede hacer en el siguiente período. Pero ya respiró oxígeno democrático. Entonces yo creo las aspiraciones del alcalde son válidas, pero no lo encuentro congruente con los principios del PAN, además, universalmente hablando, la no reelección es como una vacuna contra el monopolio del poder. Después del monopolio del poder vienen las dictaduras y el PAN se ha pronunciado siempre contra las dictaduras, en este caso sería una dictadura en chiquito, pero así se empieza, no es sana la reelección, hay que sacudirnos de esa ambición para el beneficio del ciudadano y del militante.

