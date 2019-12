Unos 60 exalcaldes serían denunciados penalmente

Exalcaldes serían denunciados por irregularidades

La Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) iniciaría el próximo año con una avalancha de denuncias penales y fincamiento de responsabilidades contra los últimos exalcaldes, principalmente porque los nuevos presidentes municipales no les permiten solventar las observaciones que se les han hecho, informó su titular, Mario Can Marín.

“Serían alrededor de 60 denuncias y fincamientos de responsabilidades a exalcaldes que concluyeron sus periodos en 2018, como consecuencia de un mal proceso de entrega recepción”, estimó el funcionario.

Entrevistado al término de la mesa panel de “Acciones y propuestas anticorrupción”, en la que participó ayer en el Centro Cultural Olimpo, al auditor superior hizo un llamado para que exista comunicación entre los ex y los actuales alcaldes para que puedan solventar las observaciones de sus cuentas públicas o se tendrán que fincarles responsabilidades y en muchos casos llegar hasta denunciarlos.

“Muchos expresidentes municipales nos han ido a ver porque quieren entregar y solventar las observaciones, pero los actuales alcaldes no se las quieren recibir, y nosotros no las podemos recibir si no están firmadas por las autoridades municipales en turno. Fácil hay un 60% de municipios con esa situación, y como consecuencia de que no tuvieron una buena entrega recepción, vemos esa peculiaridad”, puntualizó.

Can Marín anticipó que por esta situación todo hace parecer que “puede haber una avalancha de denuncias a principios del próximo año, porque no hubieron buenas entregas recepción y cayeron en el nuevo proceso de la ley de fiscalización, que es más rápido”, dijo.

“Empezaríamos en enero y febrero a trabajar los pliegos, el fincamiento de responsabilidades y determinar denuncias”, señaló.

El auditor superior explicó que, derivado de la auditoría de 2018, en la cual llevan un 70%, pues les falta un tercer informe derivado de la nueva ley de fiscalización, ya presentaron los dos primeros informes, en junio y octubre pasados. El tercero y último informe que entregará junto con uno general de las cuentas de 2018 será en el próximo mes de febrero.

Can Marín añadió que en lo ya visto ahorita de esos dos primeros informes se encontraron muchas observaciones y diversas faltas administrativas.

El entrevistado señaló que luego de los informes se les notificó a cada uno de los alcaldes los pliegos de observación y procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria. Por la primera etapa notificaron a 25 municipios y de la segunda fueron 95.

A partir de las notificaciones —continuó el funcionario— tienen 30 días para contestar las observaciones que no solventaron y, sus síndicos o contraloría tienen también 30 días para demostrar que al menos ya empezaron sus procedimientos de responsabilidad administrativa.

Los primeros 25 ya contestaron una parte, pero no todos solventan las observaciones. Hay un informe de avances de observaciones para cada uno, donde se señalan cuántos están pendientes.

“Nos contestaron los 25, pero no todos solventaron, están en los tiempos para hacerlo”, dijo.

El auditor precisó que el principal problema y por lo que empezarían a fincar responsabilidades es que la mayoría de los alcaldes responden y solventan lo referente a los cuatro últimos meses de 2018, por ser los que les corresponden, de cuando inició su administración, y no responden de los primeros ocho meses, porque esos fueron de los ex alcaldes.

Can Marín indicó que eso los llevará a presentar las denuncias, y será entonces cuando los exalcaldes tendrán la oportunidad de hacer las solventaciones de manera directa, pero ahora ante las autoridades correspondientes. Ya no intervendrán los actuales presidentes municipales.

“El problema en esto es que se alargarían los procesos de solventación de observaciones y reparación de daños, en caso de que los hubiesen, en lo que se refiere a las cuentas municipales de 2018”, explicó el funcionario estatal en la entrevista.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

