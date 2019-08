“Estarían plegándose a la mafia del poder”

Líder de Morena hace un llamado a sus diputados

El partido Morena ya dispuso se cambie al coordinador de su bancada en el Congreso del estado, si no lo acatan, como han dicho algunos, es porque “estarían plegándose a los instrumentos de la mafia del poder”, y podrían ser turnados a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, donde ya tienen dos quejas por votar en contra del matrimonio igualitario y a favor del endeudamiento del estado, dijo ayer su presidente estatal, Mario Mex Albornoz.

En conferencia de prensa el dirigente también hizo un llamado respetuoso a los funcionarios del gobierno federal, sobre todo a los que son de su partido, a no caer en el nepotismo, que es una de las viejas prácticas ilegales como ya en Yucatán se ha denunciado pueden haber.

Acompañado de su secretario general Eleonai Contreras Soto, el presidente estatal desde las instalaciones de su partido también hizo un respetuoso llamado al alcalde de Mérida y al gobernador a no querer dar la imagen de que el gobierno federal no envía los recursos federales, porque al menos para esta ciudad se han enviado alrededor de 3,300 millones de pesos, “lo que deberían hacer es aplicar verdaderas medidas de austeridad”.

Entre los diversos temas que abordó el líder morenista, también dijo que “estamos meditando” si busca su reelección de acuerdo con la convocatoria que emitió su partido para renovar a sus 50 consejeros estatales el 19 de octubre próximo y estos a su vez al día siguiente elegir al nuevo comité directivo estatal.

Respecto a sus diputados, Mex Albornoz informó que desde el día 22 se notificó al Congreso y a sus mismos legisladores, que el nuevo coordinador de su bancada es Fátima Perera Salazar, en sustitución de Miguel Candila Noh, y le extraña que ahora Felipe Cervera Hernández, presidente de la junta de gobierno del Poder Legislativo diga que no es válido. “No es la primera vez que mandamos estos oficios, la primera vez fue para informar que el coordinador era Antonio Figueroa pero las autoridades electorales lo retiraron y por eso tuvimos que cambiarlo y en un segundo oficio donde le informábamos que el coordinador sería Miguel Candila, y de esos no dijo nada, por eso me extraña que ahora diga que no es válido”, explicó.

Rebeldía

Al señalarle que su mismo diputado Miguel Candila Noh ha declarado que no acatará ese cambio y él continuará hasta concluir los tres años que le corresponden, Mex Albornoz hizo un llamado respetuoso a sus legisladores a respetar esta disposición que fue un acuerdo del partido, y también hizo un llamado al PRI y al PAN a no inmiscuirse en los asuntos de Morena.

“Hemos hecho lo posible por trabajar con nuestros diputados, y les hacemos un llamado para que lo continuemos haciendo, que sigan así, y en caso de ser necesario los mandaríamos hablar de nuevo”, comentó al recordar que desde un principio se acordó que la coordinación sería rotativa, y ya es el momento de hacer el cambio.

El dirigente morenista dijo estar enterado de la situación de sus diputados que se niegan a acatar el cambio de coordinador, “pero no queremos entrar a fondo en generar una polémica, no queremos dividir al partido, les pedimos que hagan su labor, trabajen en la agenda legislativa y acaten las disposiciones del partido, si es necesario volveríamos a hablar con ellos”.

“El no cumplir con las disposiciones del partido sería una violación a los estatutos y los llevaría a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, donde los pueden desde amonestar, hasta suspender sus derechos en el partido (expulsarlos), y ya tienen pendiente dos quejas en su contra”, advirtió.

En otros asuntos, el dirigente acusó al alcalde de Mérida y al gobernador de pretender crear la mala imagen de que el gobierno federal no cumple con enviar recursos a la ciudad y el estado, cuando tan solo a la capital del estado han enviado más de 3,300 millones de pesos, “lo que deberían hacer es ser más eficientes, aplicar una verdadera austeridad y reducir los sueldos de sus funcionarios”.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Aunque admitió ante el señalamiento del reportero, que sí hay fallas del gobierno federal como el problema de los útiles escolares y libros de textos que aún no envían, como la misma federación lo ha aceptado públicamente, a lo que Mex Albornoz dijo que si hay atrasos en esas entregas, pide se tomen cartas en el asunto.

De igual forma hizo un llamado respetuoso a los alcaldes de Progreso y Chemax donde sus habitantes se han quejado y hasta hecho manifestaciones en su contra, por diversos motivos y violaciones a las leyes.