Estas son las promociones de Nissan Norte en su venta especial de autos

MÉRIDA.- El auto Nissan que has soñado tener puede ser tuyo por medio de las promociones de la venta especial que está realizando Nissan Norte.

En esta venta se ofrece la promoción especial de un bono de 10,000 pesos aplicable en el enganche o en el precio de contado. Toda la gama de vehículos entran en la promoción, explicó César Castellanos Espinosa, gerente comercial de Nissan Norte.

El automóvil puede ser financiado o de contado, recordó. “Tenemos planes de financiamiento desde 12 hasta 72 meses”, comentó. También da la opción a pagar de contado y en cualquiera de los dos casos existe el mismo beneficio: un bono de $10,000.

César Castellanos recordó que la financiera CrediNissan tiene ofertas muy buenas para diferentes tipos de vehículos. "Entonces podríamos darles también un seguro gratis por un año y cero por ciento de comisión por apertura, en algunas unidades", dijo el entrevistado.

Doble beneficio al adquirir un auto Nissan

César Castellanos reiteró que en el tema de contado aplicarían la bonificación de $10,000. "Tienen este bono y además un precio especial en unidades en precio de contado, lo cual es un doble beneficio", recalcó el gerente comercial.

"Esta venta es excepcional, es la primera vez y estamos apoyando mucho el tema de la reactivación económica", explicó. "Nissan está a favor de México totalmente, estamos impulsando la activación económica y es por eso que estamos sacando este tipo de ofertas, para también tener una sinergia el próximo mes, con el Buen Fin", detalló.



En la venta podrán encontrarse vehículos March, Versa, Sentra, Altima, Máxima; camionetas Kicks, Xtrail, Murano, Pathfinder y Armada. También tienen toda la línea de trabajo que llaman NP300 que va desde: la chasis cabina, la cabina sencilla, la doble cabina y la Frontier, que es la más equipada.

César Castellanos invitó para que visiten la agencia, en la que están listos y preparados para recibir a visitantes y en la que encontrarán "los vehículos con la mejor calidad y con la confianza de que será un automóvil para toda la vida".

La venta especial Nissan estará vigente hasta el próximo 31 de octubre. Nissan Norte está abierto de 8 a.m. a 8 p.m. Se ubica en carretera Mérida a Progreso (En el carril de regreso), en el kilómetro 9.5, a 200 metros de The Harbor Mérida. Los domingos abren de 10 a.m a 5 p.m., normalmente.— CLAUDIA SIERRA MEDINA