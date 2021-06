Estímulo al campo

Se busca generar políticas para la milpa mexicana

La Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) —en coordinación con instituciones nacionales e internacionales— trabaja en el diseño de una política pública que valore los servicios ecosistémicos del maíz y la milpa en México.

El profesor investigador Javier Becerril García informó que el objetivo de este proyecto es contribuir al desarrollo de la política productiva, ambiental y social del país en torno al sistema de producción de maíz, tanto comercial como de autoconsumo.

Desde hace un año, explicó, se realiza una proyección del comportamiento de este sector agroalimentario a mediano y largo plazo en el contexto del cambio climático, además de la ejecución y análisis de dos escenarios de política pública.

En un boletín destacó que esta investigación es una iniciativa de “The Economics of Ecosystems and Biodiversity for Agriculture and Food programme” (TEEB AgriFood) que, en México, tiene la finalidad de reconocer los valores de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en los sistemas productivos, así como demostrar su importancia económica, social y cultural.

Asimismo, brinda recomendaciones a la política pública del sector agrícola en México, sobre cómo integrar estos valores en la toma de decisiones y en los instrumentos de planeación del sector agroalimentario.

Becerril García señaló que la propuesta se enfoca en el análisis y valoración de dos tipos de servicios agrosistémicos que hacen posible la reproducción del sistema maíz-milpa en México: los servicios de conservación y los socioculturales.

Los servicios de conservación, detalló, son determinadas prácticas agrícolas de los productores que siembran y mantienen variedades de maíz.

Servicios

Con la investigación se cuantificará la oferta de servicios de esos productores a partir del tamaño de la población del cultivo que siembran en un ciclo particular.

En cuanto al objetivo de la valoración sociocultural, el investigador de la Uady expuso que se busca generar evidencia sobre la contribución de sistemas en la construcción de tejido social y la reproducción de identidad cultural, reconociendo la gran variedad de sistemas en que se cultiva, procesa, comercializa y consume maíz en México, como resultado de la diversidad ambiental, biológica y cultural en un país megadiverso no solo en términos biológicos, sino culturales.