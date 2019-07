“Esto quiero hacer”

Desde los 15 años, joven ayuda a los discapacitados

Kimberly Solís Martínez tenía 15 años cuando se convirtió en voluntaria en El Hogar de Loreto, una asociación que atiende a niños y jóvenes con autismo, síndrome de Down y parálisis cerebral, entre otras discapacidades, y de la cual ahora es subdirectora.

A Kimberly no le fue difícil ser voluntaria: su hermana ya trabajaba en el lugar, que en 1993 fundó la señora Loreto Noemí Marrufo Gurrutia. Además, tiene un hermano con discapacidad, lo que en cierta forma le permitió tener empatía con los chicos del hogar.

“Me enamoré del proyecto y siendo voluntaria me ayudó para saber qué iba a estudiar”, cuenta Kimberly, quien finalmente se graduó como psicóloga, profesión que ejerce en el recinto.

“El Hogar de Loreto me ayudó para descubrir que esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida”, admite la joven. “Sin duda fue un impulso para mí”.

Por eso, apenas descubrió que era su vocación decidió quedarse a trabajar en el Hogar de Loreto. De hecho, aun no terminaba la licenciatura en Psicología cuando la señora Loreto le ofreció la subdirección.

“Algo vio en mí doña Loreto”, sonríe Kimberly, luego de recordar que la directora la ha enviado a capacitarse a Ciudad de México, Monterrey, Cancún y Veracruz para que esté actualizada. “Eso me ha servido para ofrecer lo mejor en este lugar y que, a pesar de que nos vean como una asociación civil de escasos recursos, aquí tenemos buenos programas”.

Cuando da una vuelta al pasado, Kimberly recuerda que siempre supo que iba a trabajar en un lugar como El Hogar de Loreto, sobre todo por su hermano. “Toda mi vida he estado sumergida en todo este proceso. De chiquita me llevaban a las terapias y esperábamos a que mi hermano saliese”.

Para ella todo eso era normal hasta que cuando tenía 14 años alguien le preguntó qué haría de grande.

“En ese momento me vi diciendo que me gustaría trabajar en el CRIT y ayudar, pero descubrí un lugar mejor: El Hogar de Loreto”.

La empatía por los chicos con discapacidad se lo debe a su hermano. “Cuando las mamás me cuentan lo difícil que es tener una persona con discapacidad las entiendo, porque con mi hermano también hay días difíciles, hay días en los que no duerme, o se altera o convulsiona… todo lo que se genera detrás de una discapacidad, porque uno ve la discapacidad de frente, pero hay un trasfondo dentro de una casa que solo vive la familia y que las personas de fuera no saben”, señala.— Jorge Iván Canul Ek

Y es que, reconoce, cuando alguien tiene una persona con discapacidad en su hogar siempre hay dudas, temores e incertidumbre. “Es complicado… Uno dice: Es que tienes que estar en los zapatos de la persona para comprenderla y en el caso de la discapacidad es cierto”.

Ella lo sabe por su hermano a quien le debe, según confiesa, ser la persona que es hoy. “Gracias a él tal vez soy más empática, gracias a él sé qué es que una persona con discapacidad de repente se caiga en la calle o convulsione… todas esas cuestiones te hacen tener más fortaleza”.

Centro Discapacidad

Kimberly Solís comparte que El Hogar de Loreto le ha otorgado una felicidad enorme.

Confianza

Trabajar en el centro, en Francisco de Montejo, le ha dado mucha alegría. “Era una persona muy insegura y la señora Loreto me ha ayudado en ese sentido. Ella ha confiado en mí y ha sembrado la semilla de seguir ayudando; ella siempre me dice que el señor Jesús no vino a ser servido, sino a servir, y todo eso me lo transmitió y me lo demostró con su ejemplo”.

Dificultades

Admite que no todo ha sido bonito, pues a lo largo de su labor se ha topado con personas que les cierran las puertas. “Es triste, pero eso también te impulsa para seguir luchando”.