Estrategia contra la pobreza alimentaria

El 22% de los yucatecos está en esa situación

En Yucatán el 22 por ciento de la población vive en pobreza alimentaria, y para atenderlos el gobierno del estado iniciará un programa con el Banco de Alimentos, anunció ayer el gobernador Mauricio Vila Dosal, quien también dio a conocer que la próxima semana firmará un convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para elaborar un mapa que ayude a definir los trabajos de mejoramiento urbano en Progreso.

En el marco de la firma del convenio de vivienda entre la federación, el estado y los 106 municipios, el mandatario estatal también anuncio que, en Mérida hay unas 40 hectáreas de tierras intraurbanas para redensificar la ciudad, y esperan trabajar pronto en ello.

Aprovechando la presencia de los 106 alcaldes del estado en esta firma del convenio, realizada en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán, les anticipó que se requerirá de su apoyo, “también le vamos a pedir el apoyo a los alcaldes más adelante, pero no se preocupen, no les va a costar dinero, presidentes municipales, es solamente un apoyo logístico”, expresó refiriéndose a los primeros regidores para que no se asusten con este anunció.

El jefe del Ejecutivo estatal indicó “les voy a dar un dato que a mí me tiene totalmente sorprendido, El 22% de los yucatecos vive en pobreza alimentaria, o sea estamos hablando de 473,000 yucatecos, que todos los días tienen problemas para hacer una de sus tres comidas”.

Por eso Vila Dosal anticipó que van a estar trabajando junto con el Banco de Alimentos, en un esfuerzo de la sociedad civil organizada, el gobierno del estado, en coordinación con los municipios, para poder ir abatiendo este rezago de pobreza alimentaria, aunque ya no dio más detalles.

También aprovechando la presencia de Ramón Meyer Falcón, titular de la Sedatu, quien llegó para firmar el convenio como testigo de honor, el gobernador señaló que entre los planes de Yucatán con esa secretaría federal le platicará de unas 40 hectáreas intraurbanas que hay en Mérida para poder redensificar lo que es la ciudad.

“Eso tal vez no lo apruebe el secretario, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para convencerlo en lo que resta del día”, comentó.

Otro proyecto muy importante —continuó el gobernador— es el tema de la intervención urbana del vecino puerto de Progreso, donde también el Presidente del país ya autorizó que el próximo año pueda tener una intervención urbana muy, muy importante.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA