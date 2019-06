Estrategia estatal de seis ejes

Buscan solucióna largo plazo al tema de la basura

Sobre cuál es el camino para acabar con los tiraderos al aire libre, tras el fracaso del plan de rellenos sanitarios por zonas, la secretaria de Desarrollo Sustentable, Sayda Rodríguez Gómez, señala: “Sí tenemos un avance, es algo que nos solicitó el gobernador que atendamos”.

“El problema de la basura es una problemática a nivel estado que queremos solucionar, pero el gobernador nos pide que lo hagamos de una forma estratégica, multidisciplinaria y con planeación real a largo plazo”.

“¿Qué es lo que planteamos?”, prosiguió. “En enero pasado (el día 11) presentamos la estrategia ‘Hacia un Yucatán Cero Residuos’, y parte de esta estrategia, que es muy amplia, en uno de esos seis ejes es trabajar en los estudios y diagnósticos de los rellenos sanitarios existentes y elaborar las estrategias suficientes para integrar la regionalización del manejo de los residuos sólidos”.

“¿Qué tenemos hoy?”, dice. “Sí tenemos un diagnóstico de los 26 sitios que están autorizados como rellenos sanitarios. Se clasifican en A, B y C y solo tenemos uno de tipo A, que es el Relleno Sanitario de Mérida; dos son de tipos B, que son el de Valladolid y Tizimín, y los demás son catalogados como tipo C. Lo que ha sucedido es que estos de tipo C fueron diseñados y considerados como rellenos sanitarios, pero no operan como tal, entonces esos son los tiraderos. Necesitamos generar procesos de saneamiento en esos sitios, pero también de un diseño o la conversión más que a un relleno sanitario a un sitio de manejo integral de los mismos”.

La secretaria estatal informó que en estos momentos generan las alianzas internacionales porque requieren de la cooperación internacional para generar estudios de fondo e ir moviendo la regionalización en el manejo de los residuos. Sin embargo, lo más importante que ha pedido el gobernador es que esto se haga con la gente, que sean soluciones efectivas para las comunidades y la vida diaria de sus habitantes, así sea para Tahdziú o para Mérida”.

Respecto a la contaminación que ocasionan los tiraderos de basura, la maestra Sayda Rodríguez recalca que el tema de los residuos sólidos no es competencia estatal, la regulación y el manejo de los sólidos urbanos es competencia de cada municipio. Pero el gobierno del estado coadyuva con los municipios para empoderarlos, para fortalecer sus capacidades y generar alternativas más eficientes del manejo de la basura y de incidir en otros sentidos; por ejemplo, en el manejo de los plaguicidas o la prevención de la contaminación del agua por el mal manejo de la basura.

“Son acciones concatenadas que realizamos, pero al final de cuentas, si bien son competencias locales a nivel municipal, el gobierno estatal coadyuva para proveer la capacidad técnica para que esta estrategia tenga una solución efectiva y a bajo costo”, explicó.

En la presentación de la estrategia “Hacia un Yucatán Cero Residuos” se informó que los municipios yucatecos producen 2,475 toneladas diarias de basura y la intención es que el 51.5% de esos residuos sean valorizados con el reciclaje, y también se presentó una iniciativa de ley para eliminar y prohibir el uso de bolsas de plástico y popotes.— Joaquín chan caamal