Estrategia turística para los congresos

Sefotur presenta muestra “Yucatán Meetings” 2019

En el marco de la Feria Comercial Internacional de la Industria de Turismo de Reuniones en América Latina (IBTM) 2019 —catalogada como la más trascendente en su ramo—, ayer se presentó en Ciudad de México “Yucatán Meetings”.

La Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur) participó en tan importante vitrina concretando 315 citas de negocios y en el lanzamiento de la mencionada estrategia, que será responsable de vender el destino e incluirá todos los recintos y salones públicos y privados que tengan las características para el segmento de convenciones.

En ese sentido, “Yucatán Meetings” cuenta con la posibilidad de comercializar y administrar el Centro Internacional de Congresos (CIC), donde se llevará al cabo la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz en septiembre próximo, así como el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, que pasará de 10,628 a 22,155 metros cuadrados para la edición 45 del Tianguis Turístico en 2020.

Dicho esquema ha logrado concretar hasta ahora más de 100 eventos para 2019, ya tiene considerados 12 más para 2020 y otros dos para 2021.

En ese sentido, debe subrayarse que ese rubro dejó una derrama de cerca de $1,100 millones el año pasado, ya que el número creció un 14% respecto a 2017.

Por otro lado, la cifra de asistentes se incrementó 98%; el Siglo XXI albergó ocho congresos, con 16,699 personas y con valor de $108.8 millones. En promedio, el gasto de las y los visitantes aumentó entre 150% y 200%, nivel superior al del turismo lúdico, ya que éstos erogaron $15,247 por estancia, aproximadamente.

Bajo estas directrices, la presencia de Yucatán en tan importante escaparate da continuidad al mandato del Gobernador Mauricio Vila Dosal de impulsar este sector como un motor de desarrollo para todas y todos los habitantes del territorio.

Por ello, la titular de la Sefotur, Michelle Fridman Hirsch, acompañó al secretario de Turismo del Gobierno Federal, Miguel Torruco Marqués, en la ceremonia inaugural, el tradicional corte de listón y en el recorrido hasta el estand de Yucatán Meetings.

Además, la funcionaria participó en el panel “Liderazgo femenino, conéctate ¡ahora!” ya que, con más de 15 años de experiencia, se le considera una líder de opinión. A su lado estuvieron María Teresa Matamoros, su homóloga de Guanajuato; María Antonieta Gómez, directora general del Centro Citibanamex y presidenta de la Asociación de Turismo de Reuniones de la capital del país, y Araceli Ramos, directora de Promoción y Relaciones Públicas de Casa Cuervo.

Con más de 3,800 asistentes, 800 compradores, 600 expositores, seis foros educativos, más de 50 oradores top y 17,000 metros cuadrados de exhibición, la IBTM se realizó hasta ayer.

La presencia de Yucatán es muy significativa, ya que este evento fusiona dos encuentros que antes se llevaban al cabo en México y Estados Unidos, convirtiéndose así en un referente del hemisferio occidental.

Al finalizar la Feria, se efectuará un viaje de familiarización con meeting planners del extranjero, los cuales visitarán el destino del 31 de mayo al 2 de junio. Entre ellos están representantes de la National Association of African American Studies and Affiliates, World Association for Medical Law, ESA Latin America, TEVA Pharmaceutical Industries, Twentieth Century Fox, Sogeti CapGemini, Beijing Calligraphy Education Research Association y la Sociedad Iberoamericana de Trasplante de Cabello.

Entre las empresas locales que acudieron están Mayan Heritage, Mayan Tours, Control Tur, Amigo Yucatán, Hotel Victoria, Hotel Presidente Intercontinental, Hacienda San Antonio Hool, Mice Meetings, BPO Travel, Mayan Incentives e ITC Operadora.

De un vistazo

Importante escaparate

La presencia de Yucatán en tan importante escaparate da continuidad al mandato de impulsar el sector como un motor de desarrollo para los habitantes del territorio. La titular de la Sefotur, Michelle Fridman Hirsch, acompañó al secretario de Turismo del Gobierno Federal, Miguel Torruco Marqués, en la inauguración, el corte de listón y el recorrido al estand de “Yucatán Meetings”.