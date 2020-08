Ofrece Vila Dosal sumar voluntades por la economía

El gobernador Mauricio Vila Dosal continuó con el ejercicio de dar a conocer los avances de la pandemia del coronavirus en Yucatán y atendió las dudas y sugerencias de representantes del empresariado yucateco, con quienes acordó mantener una estrecha comunicación y seguir sumando voluntades para lograr una reactivación económica que proteja la salud y los empleos de las familias yucatecas, se indica en un comunicado.

Vila Dosal se reunió con integrantes de las cámaras Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) y la Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), con quienes analizó el panorama que se vive en el estado y dialogó sobre las estrategias que se podrían establecer para seguir con un proceso de reapertura económica que permita a los negocios y familias yucatecas salir adelante, pero sin exponer la salud.

Las reuniones se llevaron al cabo siguiendo las medidas de prevención e higiene, como el uso de cubrebocas, los asistentes se sentaron a metro y medio de distancia y se les proporcionó gel antibacterial en todo momento, se indica.

Al hacer un recuento de las estrategias puestas en marcha, así como de los avances obtenidos desde su implementación, el gobernador afirmó que, gracias a la participación y responsabilidad de los yucatecos, los indicadores que determinan el color del semáforo estatal van a la baja, por lo que pidió no se baje la guardia en los centros laborales.

Ante los dirigentes de la Canacintra, Alberto Abraham Xacur, y de la CMIC, Raúl Aguilar Baqueiro, Vila Dosal explicó que la pandemia tiene ciclos de 14 días, lo que quiere decir que las medidas que pusieron en marcha el 16 de julio tardaron 14 días en empezar a surtir efecto, “por lo que los ingresos hospitalarios diarios han ido bajando desde el 30 de julio de forma gradual y alentadora”.

El gobernador explicó que el promedio en ingresos hospitalarios ha comenzado a registrar una disminución después de 14 días con las medidas, tanto así que, al 30 de julio se registró una media semanal de casi 75 ingresos, y al corte del 15 de agosto el promedio bajó a 60 admisiones.

“A pesar de que las medidas comenzaron a implementarse el 16, hay que esperar 14 días para empezar a notar una reducción, ya que son 14 días el tiempo que dura el ciclo de la pandemia, lo que muestra que las medidas han sido efectivas y por ello, el comité de epidemiólogos y expertos en salud decidió mantenerlas para seguir disminuyendo los indicadores y prepararnos para seguir con la reactivación económica”.

En ese sentido, Vila Dosal advirtió que “la tendencia a la baja nos sitúa en un escenario estable, no obstante, los ingresos son como los que se reportaron las primeras semanas de julio, que fue cuando iniciaron las medidas, por lo que si bien vamos a la baja, aún nos encontramos en niveles altos de esta tendencia, por lo que no se deben relajar las disposiciones”.

Sobre los registros de personas hospitalizadas, Vila Dosal puntualizó que, desde el jueves 30 de julio que se contaba con 579 hospitalizados, se comenzó a registrar un leve decremento y durante las siguientes semanas ha logrado reducirse hasta llegar a 484 pacientes en hospitalización hasta el lunes.

“Al día de hoy (por ayer) ya nos encontramos en los mismos niveles que estábamos hace un mes, a mediados de julio, solo que en aquella ocasión teníamos una tendencia al alza y ahora los indicadores van a la baja”.

Por lo que, continuó, el comité de epidemiólogos y expertos en salud dicen que no es momento levantar las medidas, pues las cifras podrían volver a subir, sino que hay que esperar el siguiente ciclo de 14 días y ver cómo se comporta la pandemia para valorar el levantamiento o ajuste de las medidas.

Cabe recordar que, frente a la evolución de la pandemia, el gobierno estatal anunció el 14 de julio medidas nuevas, las cuales comenzaron a implementarse el jueves 16 de julio, entre ellas están la restricción a la movilidad nocturna (10:30 p.m. a 5 a.m. y de 9 p.m. a 5 a.m. para municipios costeros), ley seca en todo el estado, cierre de actividades no esenciales a partir de las 6 p.m. de lunes a viernes y cierre fines de semana, cierre de marinas e inicio del programa “Amigos de la Salud”.

Acompañado de los titulares de las secretarías de Salud (SSY), Mauricio Sauri Vivas, y de Fomento Económico y Trabajo (Sefoet), Ernesto Herrera Novelo, el gobernador indicó que este tipo de reuniones se realizaron como una acción para reforzar el canal de comunicación entre la iniciativa privada y el gobierno del estado, por lo que reiteró que su administración se encuentra dispuesta a escuchar las inquietudes y seguir trabajando hombro con hombro con la iniciativa privada para que Yucatán pueda salir adelante.

“Vamos a mantener una estrecha comunicación, que ustedes sepan y entiendan las razones por las que se hacen las cosas. Es importante que estemos en sintonía para seguir avanzando”, finalizó Vila Dosal.

Al respecto, el empresario Jaime Gutiérrez Jones señaló que con este tipo de reuniones el gobierno se muestra cercano a la situación que afronta la industria de la transformación, al tiempo que con la información brindada la iniciativa privada cuenta con un panorama más amplio de las decisiones y estrategias realizadas.

Por su parte, Nery Escalante May, de Grupo Citra, agradeció la oportunidad de poder participar en este ejercicio, pues le ha permitido conocer más de cerca la situación y cómo el gobierno del Estado ha ido actuando ante ella desde una visión más amplia.

“Hemos visto que el gobernador aquí ha mostrado la mejor disposición para escucharnos y compartir información que no se lee en todas partes y eso se agradece, que nos considere como cámara, pero también como empleadores”, añadió.

Como parte del trabajo conjunto que se está realizando en el estado para lograr una reactivación económica segura, se organizan mesas temáticas para definir de forma coordinada las estrategias a tomarse en materia de transporte público, escalonamiento por días para reducir la movilidad y la incorporación de nuevas actividades, como parte de la reapertura de la economía.

Al hacer uso de la palabra, el dirigente de la Canacintra, Alberto Abraham Xacur, resaltó la disposición que el gobierno del estado ha demostrado con este tipo de reuniones informativas y las mesas de trabajo, pues son fundamentales para estar coordinados y llegar a acuerdos que favorezcan a la sociedad.

Asimismo, agradeció la apertura que el gobernador y su equipo de trabajo han tenido, así como el respaldo que ha recibido la iniciativa privada a través de créditos y otro tipo de ayudas para disminuir el impacto de la inactividad económica en los negocios locales.

“Es muy bueno que nos permitan conocer la foto completa porque así podremos ponernos de acuerdo y definir cómo vamos a ir avanzando”, indicó.

De igual manera, el presidente de la CMIC, Raúl Aguilar Baqueiro, destacó esta reunión como un importante ejercicio para llegar a consensos, pero sobre todo contar con la información suficiente para proponer y comunicar a sus agremiados.

“Nosotros como cámara siempre vamos a apoyar las decisiones correctas para el estado y estamos dispuestos para proponer y escuchar para llegar a mejores decisiones", agregó Aguilar Baqueiro.

En la reunión también estuvieron presentes el secretario Técnico de Planeación y Evaluación, Rafael Hernández Kotasek, y el coordinador General de Asesores, Álvaro Juanes Laviada.

