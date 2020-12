Estricto cierre de avenidas

Escasas personas en Montejo en la mañana navideña

En la tranquila jornada navideña, quienes tienen el hábito de caminar o trotar en el Paseo de Montejo aprovecharon los andadores solitarios y realizaron sus rutinas con toda la tranquilidad y seguridad porque había poca gente.

La Nochebuena no fue tan buena para muchos meridanos que rebasaron el llamado “toque de queda vehicular”, pues desde las 11:45 de la noche del jueves, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública bloquearon con patrullas y conos la circulación principalmente de las avenidas que conectan con todos los rumbos de la ciudad. Aunque los policías no impusieron sanciones ni decomisaron vehículos a quienes violaron la restricción vehicular, que es de 11:30 de la noche a las 5 de la madrugada, sí se portaron estrictos de no permitir el paso, pero sugirieron que busquen rutas alternas para que llegaran a su destino con la recomendación de que manejaran con precaución.

En la calle 28 con Circuito Colonias, frente del parque de béisbol Kukulcán, los patrulleros cerraron los carriles con conos y patrullas para que no pasaran los vehículos y pidieron a los conductores que fueran por otras calles porque en las avenidas no había circulación.

El bloqueo de los carriles ocasionó que muchos automovilistas retrocedieran o circularan en sentido contrario en el mismo carril para salir del atolladero y continuar su viaje.— Joaquín Chan Caamal

Esta misma estrategia la aplicó la SSP en toda la ciudad para que los ciudadanos cumplieran con la disposición de limitar la movilidad en ese horario para evitar las reuniones familiares y de amigos como una forma de evitar los contagios de Covid-19.

La Navidad empezó con un ambiente fresco y fuertes vientos por efectos del frente frío número 23.