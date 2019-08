Estudiante de la Uady acusado de acoso da su versión de los hechos

Un estudiante de la Uady acusado de acoso a una compañera afirma que fue difamado y es blanco de “ataques, adjetivos inválidos y señalamientos de odio” sin tener un “sustento real” de los hechos.



En un comunicado, en el que acude a su derecho de réplica, el estudiante D.V.C. señala que a él solo se le acusa de un “beso no consensuado”, que considera una falta menor porque no hubo agresión sexual, abuso, ni acoso.



El escrito enviado al Diario señala lo siguiente:



Por este medio me dirijo a la comunidad universitaria y público en general para hacer uso de mi derecho de réplica, ya que he sido difamado… en diferentes notas o medios sociales donde se continúa atacando a mi persona con adjetivos inválidos, señalamientos de odio y textos radicales sin tener un sustento real ni fidedigno.



No había hecho uso de este derecho hasta no tener el dictamen oficial y después que se hayan hecho las averiguaciones pertinentes por el jurídico y autoridades universitarias, porque no se debe tratar solo de versiones sino de hechos tal como son.



Sanción por un “beso no consensuado”

Tras un proceso desgastante llevado en la Uady, campus CCBA, se determinó una sanción en función de un “beso no consensuado” y fue una falta cometida como ayudante, por tanto se me debía suspender temporalmente del plantel durante 8 días y no salir al campo o ser apoyo de campo.

(Aclaro que yo no iba como apoyo de campo de ese grupo, ni de esa materia, ni de esa salida en la que se encontraba ella, coincidimos en Río Lagartos pero no iba como su apoyo).



Esto es una falta menor porque no hubo agresión sexual, abuso, ni acoso.

No hay nada qué castigar en función de lo que acusa la alumna V.C.V. ya que las declaraciones no tenían fundamento más que su percepción bajo los influjos de estupefacientes (lo declaró por escrito ella misma).



En su denuncia hace mención en todo momento supuestos como “Yo pensé, Yo creí”, posteriormente en los interrogatorios ratifica que jamás fue obligada a nada, ni violentada y mucho menos abusada.



Mientras tanto en notas publicadas se menciona un “abuso sexual” cuando el acta levantada era por un PROBABLE ACOSO, por tanto no es justo que personas y diarios hagan señalamientos como abusador, agresor sexual, acosador o peor aún VIOLADOR.



Considera “imposible” una agresión

El día de los hechos había mucha gente en la zona (el grupo de estudiantes, trabajadores, estudiantes de otra escuela, investigadores de una institución científica, incluso un camión repleto del personal de la Marina) por lógica era imposible que sucedieran los supuestos hechos de una agresión contra cualquier persona ahí presente.



Derivado de ello hubo chicos y chicas que fueron presentados por mi parte como testigos, mientras que ella no solo no pudo presentar algún testigo real (su único testigo no sabía ni en dónde estaba V.C.V) y V.C.V. dice que yo intimidé a esa persona cuando la “testigo” sabe que no he cruzado palabra alguna con ella.



Agresión contra una testigo

En cambio una chica que testificó en mi nombre fue fuertemente agredida por mujeres ya identificadas en calles del centro de Mérida, causándole laceraciones en cara, brazos y pecho. Esto no es una acusación al aire, ya que incluso se levantó un acta en la Fiscalía, todo porque estaba “protegiendo a un violador” (palabras que las agresoras dijeron a mi testigo cuando la agredían) sin antes medir la gravedad de sus actos y acusaciones sin sentido.



Compañeros de su salón han sido señalados por ella de estarla acosando sin que haya motivo más que hablarle con frecuencia o incluso ofrecerse en acompañarla al centro.



Acusaciones en contra de varios

También tiene antecedentes de que ha interpuesto denuncias por agresión sexual ante el Ministerio, ella misma lo ventiló en su grupo, por lo cual su comportamiento en contra de varios.



El supuesto aislamiento social que la alumna V.C.V. menciona no es a raíz del caso. La chica es señalada como conflictiva y siempre exigiendo que se cumplan sus caprichos. Todo esto es declarado por sus compañeros.



El dictamen final emitido por las autoridades de la Uady se basó en lo derivado de investigación, en declaraciones de los testigos, el mayor peso para esto se basa en las contradicciones propias de declaraciones por escrito (cuando levantó la denuncia) y que emitió verbalmente V.C.V. durante el proceso, el cual fue llevado por personal competente de la Uady, lo que de inicio fue mal visto por V.C.V., quien primero mostró inconformidad sin tener fundamentos con el primer abogado que revisaba el caso y con el director de la facultad, aun cuando ellos eran totalmente imparciales, al parecer el problema es que son hombres.



Ahora también queda inconforme con la nueva abogada que revisó el caso.

Niega que lo estén “solapando”

Todos buscaron siempre la verdad de los hechos, pero al parecer V.C.V. cree que todos ellos están en su contra por el hecho de no hacer las cosas tal y como ella quería.



La Universidad cuenta con un jurídico profesional y capacitado, que no tiene por qué solapar que un estudiante cometa un delito y no emitir un resolutivo que no vaya acorde con la falta. Por tanto no soy culpable de delitos como los que señalan personas encolerizadas (agresión sexual, abuso sexual o violación)



Dice que la acusadora es mal aconsejada

V.C.V. ha sido mal aconsejada, asesorada por gente totalmente ajena y ahora se siente cobijada por grupos radicales que buscan solo baños de sangre. Es por ello que debo salir a desmentir tales difamaciones y calumnias mencionadas en textos de odio que continúan sin un fundamento real ni legal, ya que, de ser una falta menor, los chismes y calumnias lo han manejado de forma muy amarillista como si fuera violación, buscando así crear más desprestigio hacia mi persona



Por último, quiero señalar que, aunque ella menciona que tiene miedo porque estamos en la misma institución educativa, no tiene tampoco razón para preocuparse ya que no pretendo tener ni siquiera contacto visual con V.C.V. no solo porque no me interesa ella, sino que además ha demostrado ser una persona problemática con todo tipo de personas.



Ve amenazas a su integridad

Ahora me veo totalmente afectado por gente de mi facultad y de otras facultades que desconoce lo sucedido, solo suponen y hablan sin fundamento, pero que amenazan mi integridad con publicaciones en donde mencionan golpearme o tomar acciones en mi contra, incluso han ventilado mi nombre completo.



Agradezco el tiempo y atención prestados esperando se limpie mi nombre.