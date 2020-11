Estudiante del Tecmilenio representó a Yucatán en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas

En la ciudad de Mérida a través de plataformas virtuales, el estudiante de Preparatoria Tecmilenio Leonardo Iván Estrella Dzib, fue uno de los alumnos de Yucatán que orgullosamente representó al Estado en la OMM los días 10 y 11 de noviembre de 2020, obteniendo la medalla de bronce.

Desde su entrada a la Preparatoria Tecmilenio, Campus Mérida, en agosto de 2019, Leonardo compartió con el equipo de maestros y tutores liderados por la Mtra. Katy Artiles Armada, directora de la preparatoria, su interés en participar en la olimpiada y se designó a la maestra Laura Mireya Gutiérrez Quintal para su entrenamiento.

La maestra Laura fue ganadora de medallas de oro y bronce en estas olimpiadas en 2003 y 2004, además es psicóloga, lo que le ofreció competencias excepcionales para impulsar el potencial de Leonardo a lo largo de aproximadamente un año. Leonardo había participado a nivel local varias veces pero este ha sido el primer año que ha logrado ser parte del evento a nivel nacional.

“Desde muy pequeño me han gustado las matemáticas, cuando me enteré de esta competencia, captó mi interés inmediatamente. Considero que soy una persona bastante competitiva, siempre me ha gustado superarme a mí mismo y cumplir con metas que no suelen ser muy comunes”, dice Leonardo.

Familia unida

Leonardo tiene el apoyo de su familia para estos proyectos de logro.

“Mi hermano, Rodrigo Estrella, fue la persona que me indujo a las matemáticas hace varios años, el menciona que la forma de enseñar matemáticas en las escuelas le parece muy aburrida y decidió enseñarme cosas que él iba aprendiendo, entonces en preescolar ya sabía multiplicar y en primero de primaria podía resolver ecuaciones lineales sencillas, pero eso es lo que me abrió las puertas a mi gusto por las matemáticas”.

“Mi madre, Celina Dzib, es excepcional, siempre me ha dicho que haga lo que me guste hacer y disfrute de la vida independientemente de lo que suceda y se puede decir que mi propósito de vida está muy basado en lo que ella me enseña día tras día”, confiesa Leonardo.

La Universidad Tecmilenio, con el liderazgo de Enrique Luis Lira Arredondo, Director de Campus Mérida, ha estado muy pendiente del trayecto de Leonardo hacia este logro, lo ha festejado paso a paso con él. Hoy nos unimos con orgullo para felicitar a Leonardo, a su familia que es una de los cientos de familias que encuentran en la Preparatoria de la Universidad Tecmilenio, la primera universidad positiva del mundo, la opción para construir su futuro educativo, desarrollar su propósito de vida y generar las competencias para lograrlo.

