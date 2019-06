A través de una protesta frente a Palacio de Gobierno, varios estudiantes y padres de familia yucatecos exigieron el pago de las becas universales “Benito Juárez”, el cual no ha sido realizado por el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

“Él, Andrés Manuel, dijo que las becas iban a ser universales, pero eso no ha sido así, hemos ido a muchas escuelas y los estudiantes no están recibiendo esos pagos, incluso las tarjetas que les dan no tienen saldo”, mencionó Mirna Leticia Noh Cahum, representante de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (FNERRR).

Cabe destacar que la protesta se realiza de manera simultánea en varias ciudades del país, incluso en Ciudad de México se espera una convocatoria de 15 mil estudiantes que realizarán una llamada “cadena humana” para exigir el pago de estas becas que prometió el Presidente de la República.

“¿A eso se refiere el Presidente a lo que llama la Cuarta Transformación? Él piensa que todo está bien, pero la realidad es otra, nosotros como estudiantes queremos que cumpla con lo que dijo en sus discursos, él no está apoyando a la educación”, recalcó Mirna Leticia, quien acudió a la Plaza Grande de Mérida con pancartas que portaban estudiantes y padres de familia, inconformes con la actual administración de la Presidencia.

Estudiantes exigen a AMLO el pago de las becas universales

Incluso, Mirna Leticia agregó que hay escuelas que ni siquiera se tomó en cuenta a los estudiantes, quienes requieren de un apoyo económico para seguir estudiando en instituciones particulares, pues deben realizar distintas actividades para costear su formación académica.

La manifestación, según dio a conocer la representante de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios, tendría una duración de 2 horas esperando a que el Gobierno del Estado, encabezado por Mauricio Vila Dosal, escuche sus peticiones.- JOSÉ ALBERTO GUERRERO SILVA