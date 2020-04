Estudios alertan del vínculo entre Covid-19 y licor

Más riesgos de contagio

En contraste con las diferentes voces que se manifiestan en contra de las medidas que el gobierno estatal dispuso para prohibir la venta de bebidas alcohólicas y las consecuencias durante la pandemia del coronavirus, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y un estudio de la revista Alcohol Research lo avalan.

“Lo más importante que debe recordar es que el consumo de bebidas alcohólicas no protege en absoluto frente al Covid-19 ni evitará que usted contraiga el virus”, cita textual el organismo en un comunicado oficial que dio a conocer en tres idiomas: español, inglés y portugués el martes 14 pasado.

En el texto que se titula “El alcohol y el Covid-19: lo que debe saber”, la OPS indica que para afrontar la pandemia del Covid-19, todos los países deben adoptar medidas para detener la propagación del coronavirus, y destaca que es esencial que los habitantes estén informados sobre otros riesgos y peligros para la salud, con el fin de que se mantengan sanos y salvos.

Detonante de violencia

También incluye en la misma hoja informativa detalles sobre el consumo de bebidas alcohólicas y la información errónea que circula por las redes sociales y otros canales de comunicación acerca del alcohol y la crisis sanitaria global, en las que enfatiza que “el alcohol aumenta el riesgo, la frecuencia y la gravedad de la victimización y todo tipo de actos de violencia interpersonal, como la violencia de pareja, la violencia sexual, la violencia juvenil, el maltrato a las personas mayores y la violencia contra los niños y las niñas”.

Como informamos, a raíz del establecimiento de la “ley seca” en Yucatán, surgieron opiniones favorables y desfavorables. Las primeras consideran que esa medida para combatir la violencia intrafamiliar no es errónea, pero está mal aplicada y tiene un efecto contrario, ya que aumentaría los casos de agresiones físicas durante el confinamiento por la emergencia sanitaria.

En la edición de ayer, Rafael Baquedano Mézquita, en representación del Colegio de Psicólogos de Yucatán, y el Ayuntamiento de Mérida hicieron señalamientos de que la “ley seca” no se evidencia en la reducción de los índices de violencia en las familias, y por el contrario los casos y denuncias de agresiones se acrecientan.

En la notificación de la OPS se recuerda que el alcohol etílico que contiene las bebidas alcohólicas es la sustancia responsable de la mayoría de los daños causados por su consumo, independientemente de que se ofrezca como vino, cerveza, licores o alguna otra bebida.

Sistema inmunitario

“Según algunos informes periodísticos y fuentes de carácter anecdótico, en algunos países ya se han registrado durante el brote de Covid 19 muertes relacionadas con la ingestión de este tipo de productos alcohólicos, debido a la creencia errónea de que podrían aportar algún tipo de protección frente al virus”, se lee en la carta del organismo de salud.

Y agrega, que por el contrario el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, de acuerdo con los expertos en salud, sí debilita el sistema inmunitario y, por consiguiente, reduce la capacidad para hacer frente a las enfermedades infecciosas, como el coronavirus.

“El consumo excesivo de alcohol aumenta el riesgo de síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), una de las complicaciones más graves del Covid-19. Las bebidas alcohólicas son nocivas para el sistema inmunitario y no estimulan la inmunidad ni la resistencia frente al virus”, se reitera en el oficio de la OPS.

Alcohol y cuarentena

En el apartado del confinamiento domiciliario, la OPS explica que para limitar la propagación del Covid-19, los países establecen estrategias progresivas o medidas de confinamiento a nivel comunitario e imponiendo períodos de cuarentena para los sospechosos de contraer el virus, hayan estado en contacto con alguna persona infectada, o bien para prevenir más contagios, y subraya la relación entre las bebidas alcohólicas y la reclusión domiciliaria.

“Es importante entender que las bebidas alcohólicas entrañan riesgos para su salud y seguridad; por consiguiente, debe evitar su consumo durante los períodos de cuarentena o confinamiento domiciliario”, insiste la organización especializada.

Además, recomienda que las bebidas alcohólicas no son un componente imprescindible de la alimentación por lo que no deben ser una prioridad en la lista de compras, por lo que pide que no se haga acopio de licores en casa, ya que ello podría favorecer no solo su propio consumo sino también el del resto de los integrantes que habitan la vivienda.

Consecuencias fatales

Y en la parte final de las recomendaciones de la OPS, cita los trastornos que acarrearía el consumo del alcohol aunado al Covid-19.

“Los desordenes por ingerir alcohol se caracterizan por un consumo excesivo de bebidas alcohólicas y la pérdida de control de cualquier clase de presentación”.

Entre los trastornos más frecuentes a nivel mundial se cuentan algunos de los más estigmatizados. Las personas con alguna alteración por el consumo de alcohol tienen mayor riesgo de contraer Covid-19 no sólo por la repercusión de la sustancia en su salud, sino también porque tienen más probabilidades de caer en otras prácticas antisociales.

E incluso advierte la organización de salud que si alguna persona que acostumbra consumir alcohol de manera regular o en exceso contra el coronavirus debe enterarle a los médicos para que adopten las decisiones acuadas con respecto al tratamiento a seguir.

Otras consideraciones

Sin embargo, las malas noticias sobre el alcohol y el coronavirus u otras enfermedades son más.

Según un estudio de 2015 publicado por la revista “Alcohol Research”, el consumo excesivo de bebidas alcohólicas se asocia con “efectos adversos para la salud relacionados con el sistema inmunitario, como la susceptibilidad a la neumonía”, unos de los efectos más notables y mortales del Covid-19.— Carlos Fernando Cámara Gutiérrez.

Otras investigaciones sobre el Covid-19

En el estudio de la revista “Alcohol Research” hay más datos sobre el coronavirus.

Más vulnerables

En sintonía con la Organización Mundial de la Salud, la publicación, que se basa en investigaciones del Instituto Nacional sobre Abuso de Alcohol y Alcoholismo, afirma que el alcohol puede poner a las personas en mayor riesgo de contraer el coronavirus, exacerbar la vulnerabilidad de la salud, aumentar los comportamientos de riesgo, los problemas de salud mental y la violencia.

No al alcohol

“El alcohol compromete el sistema inmunológico del cuerpo y aumenta el riesgo de resultados adversos para la salud. En consecuencia, las personas deben minimizar su consumo de alcohol en cualquier momento, y particularmente durante la pandemia de Covid-19”, se sugiere en el trabajo.

Efectos

“El consumo excesivo de alcohol puede producir depresión, ansiedad, pánico, alterar la toma de decisiones y exacerbar la violencia. Favorece el aumento de peso y también es un factor de riesgo para cuadros más críticos de Covid-19”, dice el estudio que sentencia: “...ahora, el alcohol es para desinfectar, no para beber”.