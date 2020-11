"Eta" marcaría un récord climático: sus efectos seguirán en Yucatán

MÉRIDA.- A partir del lunes y durante toda la semana, Yucatán empezará a sentir los efectos indirectos de la tormenta tropical “Eta” por su ubicación en el Golfo de México y es muy probable que este fenómeno alcance de nuevo la categoría de huracán en los próximos días, informó el meteorólogo Juan Vázquez Montalvo.

Más de una semana activo

“Eta” lleva 8 días activo desde que surgió en el mar Caribe el día 31 de octubre pasado, ingresó a Nicaragua y Honduras, retornó al mar Caribe y este domingo ya estaba en aguas del Golfo de México”, el ingeniero Vázquez Montalvo pronostica que “Eta” empatará y romperá el récord de 13 días consecutivos de actividad que estableció el huracán Gordon del 9 al 21 de noviembre de 1994.

Posibles lluvias torrenciales

A partir del lunes, dice el meteorólogo del Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la Uady, habrá lluvias desde el mediodía o por las tardes. Serán chubascos en la mayoría del territorio yucateco, pero habrá zonas específicas donde las lluvias pueden ser torrenciales.

“Ya no hay tarde segura, puede llover a partir del mediodía durante toda la semana”, señaló. “Las condiciones del tiempo del lunes 9 al sábado al 14 es de cielo medio nublado, con ocurrencia de lluvias, vientos del Oeste y Noroeste. Esto se debe a que tenemos en la primera parte de la semana la influencia de los efectos indirectos de la tormenta tropical “Eta”. No se ha ido, no debe de llegar a Yucatán, pero se nos va a acercar y causará estas lluvias”.

Las proyecciones para el martes

“El martes la tormenta tropical estará al Este del Golfo de México”, reiteró. “No debe de afectar a la península directamente, hasta el momento, según lo muestran los modelos meteorológicos, pero se recomienda estar pendiente de su desarrollo”.

La temperatura máxima

El ingeniero Vázquez Montalvo informó que Yucatán tendrá una temperatura máxima entre 29 y 31 grados Celsius en las primeras las horas del día; y una mínima de 20 a 22 grados Celsius en horas del amanecer para Mérida y su zona metropolitana. Para el interior del estado, en la zona centro, sería de 16 a 21 grados la temperatura mínima.

“Toda la semana estará lluvioso. Hay un Frente Frío que debe acercarse el fin de semana a Yucatán. No han llegado como debe de ser los frentes fríos, tenemos un déficit en Yucatán de los frentes fríos por la presencia de tormenta tropical en el mar Caribe. Esto ha impedido que se acerquen las masas de aire frío con fuerza, mientras no tengamos la afectación de un frente frío fuerte, seguiremos siendo amenazados por los ciclones tropicales del mar Caribe. Seguimos en peligro por el surgimiento de huracanes, pero afortunadamente en esta semana que empieza no hay ninguno en formación que venga hacía la Península”.

Podría volverse huracán

El meteorólogo informó que este domingo “Eta” tenía la condición de tormenta tropical, pero podría aumentar su potencia en el Golfo de México y convertirse de nuevo en huracán. “Eta” tiene un comportamiento errático, esto es normal para los ciclones que interactúan con masa de aire frío que está en la alta atmósfera.

Dice que son normales para esta época del año y ese aire frío que está en la alta atmósfera hace que las tormentas tropicales no tengan un desplazamiento constante ni comportamiento fijo, sino que “quedan como ratón loco, van de un lugar a otro” y eso dificulta el pronóstico.

El Golfo de México ya tiene sobre él una masa de aire frío y la tendencia es que irá hacia el Noroeste, es decir, viene hacía nosotros y se posicionará casi frente a Yucatán desde el Golfo de México, pero es casi seguro que no ingresará directo al territorio yucateco, al menos eso se aprecia en los modelos meteorológicos.