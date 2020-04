Ethel Trujillo está feliz de llegar a su casa

Ethel Trujillo aún está aislada por indicación médica

Después de estar ingresada en el Hospital Regional del Issste desde el pasado lunes 30 de marzo por problemas relacionados con el Covid-19, la maestra Ethel Trujillo Trujillo fue trasladada a su hogar donde continuará su recuperación.

Sin embargo, debido a las indicaciones de los doctores que apuntan que aún no termina su cuarentena, no pudo tener una recepción con todos sus familiares.

Su hijo Alonso Rodríguez Trujillo no ha podido verla, pero ya habló con ella a través de una videollamada. “Ella se siente muy bien y me dijo que si no podía salir de allá (Perú) era porque estaba en riesgo su salud y era extranjera”, en referencia al aislamiento obligatorio en dicho país al dar positivo al coronavirus.

La maestra ya no necesita oxígeno y ya pudo comer. “Ella dice que es un milagro de amor todo lo que pasó. La escuché estable, emocionada… para nada cabizbaja; al contrario, con muchas ganas de vivir”, dice su hijo, quien se divide la atención de su madre con sus hermanos Darío y Gabriel.

Actualmente, la dama es atendida por su hijo Darío, quien es doctor y se encarga de informar a las autoridades de salud sobre su evolución.

La maestra se encuentra en un cuarto del segundo nivel de su casa, donde le llevan sus alimentos con las debidas precauciones. Su alimentación sigue controlada, así que no ha podido comer los panuchos que en una ocasión dijo extrañar. “Sigue con dieta blanda”.

En su cuarto, doña Ethel dispone de un timbre para comunicarse con los demás en la casa. “Seguirá aislada por lo menos hasta los 40 días por recomendación médica para seguir monitoreándola debido a su edad”.

Toda la familia, incluyendo a los nietos, quieren verla. Pero siguiendo las recomendaciones de las autoridades, solo lo han hecho a través de dispositivos electrónicos. “Todos hemos hablado con ella, ya no como en el hospital que le enviamos un vídeo sino con videollamadas, y obviamente ella con todo eso se siente bien”, confía el entrevistado.

“Lo mejor es que ella ya está en la casa. Ella se muestra mejor y por las videollamadas pude ver su empatía y su simpatía. No hablamos de otro tema ni de mi papá”.

La plática con su madre duró unos 15 minutos. “Ya no se pasa a ahogar”, indica Alonso, quien lo primero que le dijo cuando la vio en la pantalla fue: “Mamá, te amo. Eres un milagro de vida. Tenerte aquí nada lo paga”; a lo que la maestra le respondió: “Si Dios me permitió regresar es que seguramente tiene una misión para mí”.— Iván Canul Ek

