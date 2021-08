“Evitables e innecesarias”

El Covid-19, de las principales causas locales de muerte

En 16 meses de pandemia la Covid-19 ha castigado a Yucatán con 5,032 fallecimientos (hasta el pasado jueves 29), lo que representa una tasa de 218 muertes por cada 100,000 habitantes y la convierte en una de las primeras causas de muerte en 2020, señala el doctor Manuel Baeza Bacab, especialista en inmunología clínica.

Al hacer un análisis ante las elevadas cifras de contagios y muertes por Covid-19 en julio a petición del Diario, el especialista dice que el número de casos también es significativo, pues al finalizar el mes se reportaron 55,059 personas con la infección y una alta letalidad, pues ha fallecido el 9 por ciento (5,066) de las personas diagnosticadas con el virus SARS-CoV-2.

En su opinión, muchas de las muertes ocurridas han sido “innecesarias y evitables”.

El doctor Baeza señala que en estos momentos el país y en particular Yucatán atraviesan por un alza en los contagios y muertes por coronavirus por razones muy variadas.

Respecto a la elevación del número de casos, explica que la razón principal parece ser la gran movilidad de las personas sin la aplicación correcta de acciones preventivas, como el uso inadecuado de cubrebocas, la falta de medidas higiénicas apropiadas y la ausencia de distanciamiento físico, lo que facilita el contagio de la infección.

El análisis de la pandemia a través del número de casos mensuales muestra tres picos: el primero en julio de 2020 y otros dos en 2021, en enero y julio.

Repuntes

El primer pico, en julio de 2020, tuvo hasta 260 casos por día con un total 5,396 casos en el mes. El segundo tuvo menos importancia, hasta 201 casos por día, con 3,219 casos en total. Sin embargo, el tercer pico o “tercera ola”, en julio de 2021, superó todo lo observado, pues alcanzó hasta 315 casos por día y llegó a un total de 7,977 casos, incluidos los 238 de ayer.

Entre las causas del inusitado incremento, además de la movilidad y la falta de medidas de prevención, se encuentra la presencia de cinco variantes del coronavirus en el Estado: mexicana, Alpha, Delta, Épsilon y Gamma, las cuales tienen mayor contagiosidad y gravedad.

Además, el programa federal de inmunizaciones, aunque benéfico, ha sido lento y todavía no llega a toda la población, de tal modo que aún no se alcanza la inmunidad de rebaño necesaria para cortar la transmisión, ni tomando en cuenta a los incontables yucatecos que tuvieron que viajar al extranjero para vacunarse.

¿Por qué en julio se elevan los contagios?

“En 2020 se debió a la movilización causada por los huracanes y los días festivos; en 2021 se debe a la movilización de las festividades, pero sobre todo a las campañas electorales y a la votación del 6 de junio, asociado a la falta de medidas preventivas y la presencia de nuevas cepas de SARS-CoV-2 más contagiosas”.

Análisis diferente

El doctor destaca que la mortalidad y la letalidad requieren un análisis diferente.

También muestran tres picos: agosto de 2020 y dos en 2021, marzo y julio. La ola de agosto de 2020 ha sido la más catastrófica: 833 fallecimientos (letalidad de 16%). El pico de marzo alcanzó 318 fallecimientos, con una letalidad de 13%, y finalmente el pico actual, julio de 2021, con 522 fallecimientos (hasta el jueves) y una letalidad de 7%.

“Como podemos observar, la ola actual muestra mayor número de casos (5,396 en julio de 2020 Vs. 7,480 en julio de 2021), pero menor mortalidad (833 Vs. 522) y menor letalidad (16% Vs. 7%). Al parecer la causa principal de las diferencias se debe a la vacunación, que aunque no ha cubierto a toda la población, ya se ha administrado a los de mayor riesgo: las personas de la tercera edad y el personal de salud. De tal modo que los nuevos casos se encuentran en la población de menor edad, además de que la mortalidad se ha ubicado en la población menor de 50 años y en los que no se han vacunado”.—Joaquín Chan Caamal

También destaca que el escenario de la pandemia de Covid-19 “ha sido inédito e impredecible, a pesar de que se ha mantenido por más de un año”.

“En 2020 el control de la pandemia se logró en agosto, sin embargo, todo parece indicar que el control no está cerca, pues el número de casos por día todavía es muy elevado debido a las actividades de las personas, el uso inadecuado de cubrebocas, el incumplimiento de las políticas de distanciamiento físico y, lo más importante en este momento, la vacunación insuficiente”.

