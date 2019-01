Exalcaldes en la mira

Un 30% no hizo el proceso de la entrega-recepción

El titular de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY), Mario Can Marín, informó que tienen reportes de que un 30 por ciento de los alcaldes anteriores no realizaron la entrega de su administración a sus sucesores, y que eso les complica a estos últimos cumplir la obligación de presentar las cuentas municipales.

Con los cambios a la Ley de Fiscalización —continuó el funcionario—, ahora la ASEY tiene que entregar tres informes al año en el Congreso del Estado.

Para eso ya empezaron a solicitar la información a los municipios y en varios de ellos se encontraron con que no tienen los datos de enero a agosto pasado, período que correspondió a los anteriores presidentes municipales.

Proceso

El auditor superior explicó que en esos casos realizan la fiscalización, abren la auditoría y si resulta que los alcaldes no presentan la información de enero a agosto pasado, porque no hubo entrega-recepción, fiscalizarán el total de la cuenta, les aplicarán un fincamiento y a partir de eso empezarán el proceso contra los exalcaldes. Después se pondrá como observación que no hay manera de saber el total del dinero que ejercieron.

Por eso, hizo un llamado a los actuales presidentes municipales para que quienes estén en esta situación entreguen lo que les corresponde de su administración, pero que no usen como pretexto que sus antecesores no les dejaron información y que por eso ellos tampoco entregan información sobre su propia gestión.

Causas

En cuanto a las multas que ya aplicó la ASEY, de las que informamos en la primera página, precisó que los principales motivos fueron, en primer lugar, por no responder el pliego de observaciones; en segundo, por promoción de facultades de compras fiscales, y le siguen por promociones de la facultad de comprobación, responsabilidades de administraciones sancionatorias y denuncias.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA