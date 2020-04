Examen de grado en línea

La Uady ofrece nueva modalidad para titulaciones

Apoyados en las Tecnologías de la Información y Comunicación), estudiantes del Campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) tuvieron la oportunidad de presentar sus exámenes profesionales a distancia, con lo cual están en posibilidades de concluir sus procesos de titulación conforme a los tiempos estipulados para ese trámite.

Debido a la emergencia sanitaria nacional, en dicho campus se diseñó un mecanismo para la realización de los exámenes en estas circunstancias, y de ese modo contribuir al egreso de los nuevos profesionales.

Anteayer se presentaron los primeros tres exámenes profesionales bajo esta modalidad, se informa en un comunicado.

El primer examen profesional en opción al título de Licenciada en Artes Visuales fue presentado por Silvia Eugenia López, con el trabajo “El papel del artista visual como prestador de servicios profesionales en proyectos de conservación preventiva en la secretaria de la cultura y las artes y en el archivo fotográfico del periódico: Por Esto!”.

El sínodo estuvo integrado por María Teresa Mézquita Méndez, Taimy Margarita de los Ángeles Pérez Caamal y Mario Alberto Galván Reyes, quienes después del interrogatorio correspondiente, aprobaron por unanimidad a la sustentante.

Posteriormente, presentó su examen profesional en opción al título de Arquitecto, Martín Oicangi Vázquez Caamal, con el trabajo “El papel del arquitecto en el diseño, producción y montaje de stands para Octadiseños”; el sínodo, que aprobó al sustentante por unanimidad, estuvo integrado por los arquitectos Juan Carlos Sánchez Arceo, Álvaro Buenfil Ovando y Gladys Noemí Arana López

Finalmente, Patricia Ysabel Flores May presentó el trabajo “Experiencia profesional de un diseñador del hábitat en la investigación de fenómenos socioeconómicos en las ciudades: precariedad y movilidad laboral en Mérida, Yucatán”, en opción al título Diseñadora del Hábitat.

El sínodo lo integraron Alfredo Alonzo Aguilar, Yuri Alejos Pech y Martha Alejandra Aragón Quintal, quienes después de la defensa del trabajo emitieron el veredicto de aprobada por unanimidad.

Ingreso

La Uady también informó que se modificaron las fechas de los exámenes de ingreso a bachillerato y licenciatura.

Fechas

El examen de ingreso a bachillerato quedó para el sábado 13 de junio y el de ingreso a licenciatura para el sábado 20 y domingo 21 de junio próximos. Más información en el sitio https://www.ingreso.uady.mx/

Requisito

El registro en línea al proceso de ingreso concluyó el 11 de marzo para licenciatura y el 13 de marzo para bachillerato. De acuerdo con las convocatorias, las personas que no se registraron o no concluyeron su registro no podrán presentar el examen respectivo.

