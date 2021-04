Excesivo costo humano

Urgen a atender las propuestas de la sociedad civil

Los investigadores Josep Ligorred Perramon y Marco Tulio Peraza Guzmán señalan que varias acciones que establecieron las autoridades en el Centro ya habían sido planteadas desde hace más de 40 años, pero simplemente no habían sido tomadas en cuenta sino hasta hace siete meses que se pusieron en marcha.

Ambos especialistas, profesores de la Uady, presentaron una investigación hace días en la Red Temática Conacyt Centros Históricos de Ciudades Mexicanas.

Su trabajo se titula “La pandemia en Mérida: catalizador de propuestas previas de la sociedad civil para su Centro Histórico”.

Los especialistas lamentan que los tres candidatos a la alcaldía que han escuchado en el Diario estén pensando regresar a la condición de antes, como si la pandemia se fuese a acabar.

“No alcanzamos a entender que esto no regresará a la situación previa. La existencia de un virus de esta naturaleza nos tiene que poner en guardia, no debemos volver a pasar por esto. Es un costo humano excesivo el que hemos pasado y no puede ser que regresemos a la situación de antes y pensemos que ya no nos ocurrirá”, refiere el doctor Peraza Guzmán.

“Lo que me preocupa es que los candidatos estén pensando nada más en no molestar a los votantes con que tengan que caminar más, y no estén pensando en lo importante: la seguridad, la higiene y mejorar las condiciones del Centro Histórico”, insiste.

Asimismo, recalca que en vez de regresar las cosas a como estaban antes, se debería pensar en cómo desconcentrar los mercados y el autotransporte, en cómo mejorar las condiciones de habitabilidad de la zona.

En el caso del transporte, señala que una opción sería establecer terminales como las rutas foráneas que en 1990 propuso la Facultad de Arquitectura, pero que el Cabildo no aprobó por presión del sector comercial.

Lo anterior provocó que hoy día la gente que va al mercado camine sobre el arroyo vehicular, dice, pues una parte de la acera está ocupada por personas que esperan el camión. “Esto trae inseguridad y genera una serie de problemas de salud porque los camiones están emitiendo gases que son dañinos para la gente misma”.

La ciclovía, recuerda, también estaba planeada desde entonces con el fin de que las personas puedan atravesar el Centro desde diferentes rumbos urbanos. “La ciclovía no es nada más por un problema de hacer ejercicio o de naturaleza turística, que es bueno, sino de desplazamiento para la gente de escasos recursos”.

En el caso de la peatonalización de calles del Centro, los investigadores mencionan que la última propuesta fue del Patronato del Centro Histórico en 2018, y consistía en un corredor de la Plaza Grande al mercado. Aunque desde 1977 se han presentado propuestas para peatonalizar las calles que rodean la plaza.

“Estamos viendo que los candidatos no están hablando de eso, de su compromiso con la ciudad. Aquí es importante hacer caso a la sociedad civil, a todas las iniciativas que se han hecho para resolver el problema”.

También lamentan que las autoridades solo tomen en cuenta las opiniones de ciertos sectores y hagan a un lado las de la sociedad civil.— IVÁN CANUL EK

Medidas Pandemia

Otros comentarios de los investigadores Josep Ligorred Perramon y Marco Tulio Peraza Guzmán sobre el Centro.

Fideicomiso

Ambos especialistas señalan que ya es imprescindible contar con un fideicomiso para el Centro Histórico, donde las acciones que se toman las aprueben todos los sectores y si uno no lo aprueba simplemente no se realiza.

Consenso

Con el fideicomiso, indican, las autoridades dejarían de consultar solamente a las organizaciones que presionan mucho o que tienen un peso económico. “Aquí que no solo sea un sector que tome la decisión en nombre de todos. Insisto, si hay un sector que no esté de acuerdo simplemente no se lleva al cabo”.

Proyecto

En septiembre de 2020, personal del gobierno del Estado comenzó la colocación de macetas para ampliar el espacio peatonal en las vías del centro de Mérida, como parte del llamado Plan de Mejora a la Movilidad Urbana.