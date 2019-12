Exhorta a rechazar el paquete fiscal

El PRI exigirá hoy a sus legisladores no votar en favor

Luego de una reunión urgente convocada de última hora en la Casa del Pueblo, la dirigencia estatal del PRI acordó ayer manifestarse contra el paquete fiscal 2020, que hoy se pondrá a consideración del pleno del Congreso, por lo que acudirán hoy al recinto del Poder Legislativo a exigir a los diputados priistas que voten en contra, que no lo aprueben.

En un comunicado de prensa emitido ayer por la noche, la dirigencia estatal del PRI anuncia también que, en caso de perder la votación de rechazo porque son minoría en el Congreso y se apruebe el paquete fiscal —como se espera que suceda—, encabezarán la exigencia social de rechazo a los nuevos gravámenes y participarán activamente en las acciones civiles y legales derivadas de la posible aprobación mayoritaria.

De acuerdo con información recabada entre algunos de los asistentes a esta reunión, convocada de última hora, el único diputado local del PRI que asistió fue el cetemista Marco Rodríguez Ruz, quien también fue el único que no asistió a la comisión del Congreso que aprobó los dictámenes del paquete fiscal el pasado lunes por la noche.

La reunión fue encabezada por su presidente estatal, Francisco Torres Rivas y fue notoria la ausencia de su secretaria general, Lila Frías Castillo, también diputada local, así como del coordinador de la bancada del PRI en el Congreso, Felipe Cervera Hernández.

La ausencia de Cervera Hernández en esta reunión generó especulaciones y rumores en el sentido de que la dirigencia estatal del PRI rompió con su bancada del Congreso, pero los mismos dirigentes informaron que el diputado viajó a Ciudad de México y no hay ruptura.

En el comunicado de prensa de la dirigencia estatal del PRI se informa que, tras una reunión convocada por el Comité Directivo para fijar un posicionamiento en relación con el paquete fiscal 2020, presentado por el gobierno de Mauricio Vila Dosal, en el Congreso local, este partido acordó con sus alcaldes, sectores y organizaciones, decir no a los nuevos impuestos propuestos por el Ejecutivo, y pedir a sus legisladores locales asumir el reclamo de los priistas y sociedad en general.

Añadieron que ante el dirigente estatal del PRI, Francisco Torres Rivas, y el presidente de la Fenamm, Sansón Israel Palma Santos, alcaldes e integrantes de Sectores y Organizaciones se manifestaron de manera unánime contra los nuevos gravámenes planteados en el paquete fiscal, y acordaron los siguientes puntos:

1) Manifestar enérgica y públicamente la postura del priismo yucateco contra la aprobación del paquete fiscal 2020 presentado por el Ejecutivo estatal y los diputados de Acción Nacional.

2) Acudir hoy a las 9:30 horas al Congreso estatal para manifestar pacíficamente este rechazo y exigencia ciudadana, y hacer un llamado a los legisladores locales de todas las fracciones parlamentarias para adherirse a la postura priista y sentir de la sociedad en general.

3) También se acordó presentar una contrapuesta a través de nuestros legisladores, que permita al Ejecutivo recaudar los fondos necesarios para atender, como lo hemos hecho a través de nuestros gobiernos, de manera responsable y justa a la sociedad, sin afectar la economía de las familias.

Exigencia social

4) Asumiendo nuestro papel en la sociedad, en caso de que la votación no le favorezca a los yucatecos —toda vez que el PRI, aunque es la fracción parlamentaria mas grande, no alcanza la mayoría en el Congreso—, se acordó encabezar esta exigencia social de rechazo a los nuevos gravámenes, que incluso podrían ser inconstitucionales, y participar activamente en las acciones civiles y legales derivadas de una posible aprobación mayoritaria en el Pleno.

Concluyen el comunicado señalando que, confían en que la decisión de sus diputadas y diputados estará del lado de los intereses de la sociedad yucateca, e invitan a todos los yucatecos a sumarse a estas acciones.

En otro boletín, legisladores del PRI señalan su postura en el Congreso frente al tema del paquete fiscal.

Los diputados expresan, entre otras cosas, que como bancada, concluyeron el proceso ordenado por la ley para “revisar detenidamente, corregir, modificar y mejorar el paquete fiscal 2020”.

Indican que buscando el consenso con otras fuerzas políticas dentro del Congreso, hicieron propuestas para no afectar a grupos vulnerables —algunas de las cuales no lograron por no tener mayoría— y también llegaron a acuerdos por el bien de sociedad yucateca.

“Siendo congruentes con el paquete fiscal nos emplearemos a fondo a fiscalizar cuidadosamente el uso de cada peso por parte de la Administración Estatal”.

El Ejecutivo del Estado no tendrá excusa, se les han dado las herramientas para trabajar, ahora estaremos vigilantes que lo hagan en beneficios de todas las personas que vivimos en Yucatán.

Seguiremos defendiendo y velando por los intereses de Yucatán y de quienes aquí vivimos.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Diputados PRI

Sobre el mismo tema, los diputados del PRI también enviaron un mensaje.

“No tendrá excusa”

