Este sábado será otra jornada muy calurosa debido a que el sistema anticiclónico que nos domina causará un tiempo estable, pero con ambiente de muy caluroso y caluroso en extremo con cielo mayormente despejado y vientos del este y sureste con rachas de hasta 50 km/h.

Así lo advierte Juan Vazquez Montalvo, del Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la Uady, que señala que las temperaturas mínimas esperadas son de entre 20° C a 25° C y las temperaturas máximas de entre 34° C a 37° C en la Costa. En el Interior del Estado se esperan temperaturas de 37° C a 40° C, siendo la zona metropolitana de la ciudad de Mérida y las zonas aledañas a ella donde se resentirán las más altas temperaturas.

Las temperaturas del viernes 26 de marzo

Este el viernes que marca el inicio de vacaciones por Semana Santa resultó una jornada muy difícil con ambiente de muy caluroso a en extremo caluroso con cielo despejado y viento del sureste con rachas de hasta 50 km/h. La sensación térmica fue de hasta 44° C y temperaturas en la Costa de entre 36° C a 37° C que son muy elevadas para está última zona. Las temperaturas máximas fueron:

Mérida

Fiuady norte: 38,8 C

Ciafeme Nororiente: 39,0 C

Observatorio suroeste: 37,8 C

Gerpy poniente: 37,0 C

Interior del Estado

Costa

Progreso : 36,7 C

Celestun: 34,6 C

Oriente

Valladolid: 34,7 C

Noreste

Tizimin: 34,3 C

Rio Lagartos: 35,5 C

Sur

Tantankin: 34,3 C

Recomendaciones para el calor extremo

Se recomienda seguir las indicaciones por temperaturas muy altas y ambiente muy caluroso a en extremo caluroso.

Estar hidratado es muy importante así como no exponerse demasiado a los rayos solares en horario de 11 a 16 horas.

Y no se olviden de vigilar el estado de sus mascotas.