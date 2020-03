Exhortan a no saturar el servicio de los hospitales

Piden a la gente no exponerse al contagio del virus

Si una persona presenta síntomas de cuadros respiratorios leves debe permanecer aislada. Pero si tiene dolor muscular y fiebre, es necesario que hable al teléfono dispuesto por la autoridad estatal para asistir a pacientes sospechosos de estar contagiados con el nuevo coronavirus: 800 YUCATÁN (800-982-2826).

“Hay que tener conciencia”, enfatiza la doctora María Elena González Álvarez, presidenta del Colegio de Médicos de Yucatán, A.C. “Si todos los pacientes van a los hospitales se puede contagiar a más personas”.

“Si aumenta la cantidad de gente se va a saturar el hospital y ¿cuántas salas de terapia intensiva tenemos, cuántas camas con respecto a la población?”, plantea.

La doctora González Álvarez indica que el Colegio de Médicos de Yucatán emitió por consenso un mensaje al inicio de la contingencia en el que pide a los habitantes que “hagan conciencia de la importancia del Covid-19 y soliciten consulta si es una urgencia, y, de no ser, por favor no acudan y sobresaturen los consultorios y hospitales; no se expongan ustedes ni a los médicos innecesariamente”.

El documento señala igualmente que están canceladas todas las ceremonias de toma de posesión de directivas médicas y congresos, entre otras actividades, y exhorta a las autoridades a proporcionar artículos de protección personal e insumos necesarios en beneficio de pacientes.

En el documento se pide considerar la suspensión de visitas de los laboratorios.

El colegio envió el documento a una treintena de organismos que congregan a unos dos mil médicos.— Claudia Sierra Medina

