Exhortan a tomar medidas para que sean vacunados los maestros

No hay una economía vasta de los padres de familia, no todos tienen una señal de internet y no existen los dispositivos suficientes para estar en contacto con los alumnos, dijo el profesor Ricardo Francisco Espinosa Magaña, secretario general de la sección 33 del SNTE en Yucatán, al referirse al estado actual de las clases en línea.

Durante el curso 2020-2021 establecimos una actividad que se llama “Quédate en clase”, donde recolectamos televisores, equipos celulares, tabletas y computadoras para dárselos a los niños y que ellos puedan asistir de manera virtual.

Asimismo, comentó que las fallas del internet se dan de manera común y pierden contacto con los alumnos.

A la par, hay un híbrido entre los modelos presencial y virtual en muchos de los casos con los maestros.

Según añadió, para el regreso a clases lo principal que deben tomar en cuenta ahora es que ya hay una buena noticia que tiene Yucatán: los trabajadores estarán vacunados.

La segunda noticia en la que los yucatecos debemos participar es en generar nosotros, no las autoridades, las condiciones para que no haya un rebrote, nos tenemos que cuidar. Si alguien contrae la enfermedad, que cumpla con lo que le dice la autoridad sanitaria, que se quede en casa, se aísle y que siga las recomendaciones para evitar un contagio mayor.

Adaptación

El dirigente compartió que aspira a que la sociedad siga participando junto con sus maestros bajo estas condiciones. Así como decimos que el maestro tiene mucho esfuerzo para adaptarse a esta realidad, también los padres de familia tienen que hacer un gran esfuerzo por las carencias que tienen y quisieran colaborar.

De manera conjunta se saldrá adelante en este ciclo escolar, expuso.

Pienso que aquí en Yucatán finalizaremos con buenas cuentas, sobre todo con todos esos maestros y maestras que de manera profesional, día tras día se dedican a sus alumnos, no importando horarios porque ya no hay horarios. Lo mismo da que un maestro asesore a un alumno en la mañana, en la tarde, en la noche o que asesore a un papá.

Espinosa Magaña recordó que la vacunación de los maestros se iniciará hoy (martes) y de su sección serán vacunados alrededor de 16 mil trabajadores.

Igual reiteró que la vacunación no solo será para docentes, sino también para personal de apoyo, de asistencia a la educación.

En esa respuesta muy atinada por parte del gobierno del Estado y la Secretaría de Educación, dijo, es posible atender a los compañeros que aún no cuentan con plaza pero que están cubriendo una función dentro del plantel como contrato de apoyo.

En nuestros planteles todos los que estén trabajando tendrán la fortuna de contar con la vacuna de una sola aplicación, lo cual nos deja contentos y satisfechos porque representa para ellos que su vida está guardada más allá de lo laboral, estamos pensando en proteger su vida.

Después expuso que están apoyando en coadyuvar los esfuerzos para dar información suficiente a cada trabajador.

Les recomendó a los maestros que si pueden, vayan solos a vacunarse.

Según detalló, la vacunación se realizará en cuatro sedes: Centro de Convenciones Siglo XXI, en Mérida; en Ticul, Tizimín y Valladolid.

Hay algunos compañeros que quisieran se acercara más la sede, pero la verdad movilizar al personal de salud y de la Marina no es sencillo. Creo que serán suficientes esos espacios para dar atención, opinó.

En Yucatán hay más de 60 mil personas que serán atendidas entre escuelas públicas y privadas, incluyendo las universidades, precisó.

El dirigente de la sección 33 del SNTE fue entrevistado por los medios de comunicación al concluir la entrega de reconocimientos a maestros del Instituto Tecnológico de Mérida, en una ceremonia que se realizó en el restaurante Byblos del Club Libanés, de lo que informamos en otra sección.— CLAUDIA SIERRA MEDINA

De un vistazo

Campaña

La vacunación antiCovid para maestros se iniciará hoy martes y concluirá el viernes 21.

Recomendación

No es necesario que vayan un día u horas antes, precisamente porque en esta pandemia tenemos que cuidarnos todos, dijo el secretario general de la sección 33 del SNTE en Yucatán. Es suficiente con 10, 20 minutos que uno llegue antes de su vacuna programada. Que extremen precauciones.