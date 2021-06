Exige que le paguen

Peculiar protesta de rentadora de autos en el Iepac

Con una singular protesta basada en llenar el estacionamiento del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) con vehículos que sirvieron para recoger los paquetes electorales el día de las votaciones y, activando sus cláxones durante casi una hora, estos transportistas reclamaron ayer a las autoridades electorales que les paguen los alrededor de tres millones de pesos que les deben por contratos solicitados de última hora.

“No quieren reconocer los servicios que nos pidieron, sobre todo los de última hora que por su desorganización y desesperación me pidieron, dicen que no les consta, pero tengo con qué demostrarlo, es más hasta para exhibirlos, porque en algunas casillas hasta sus actas originales nos dieron para comprobar que les servimos, entre otras cosas”, afirmó enojado Jorge Arias Argüelles, director de la empresa Jet Car-rental.

Se solicitó la versión y respuesta a esta protesta por parte de la presidencia del Iepac, pero a pesar de que en un principio ofrecieron que enviarían la respuesta en unos momentos, esta no llegó, al menos hasta el cierre de esta edición, no hubo tal a pesar de que se le insistió en dos ocasiones.

Alrededor de las 13 horas el estacionamiento del Iepac, -que estaba casi vacío, porque ya casi no asiste el personal a trabajar, empezando por los mismos consejeros electorales, por la pandemia del Covid-19-, empezó a llenarse de vehículos de la rentadora sin dejar de hacer sonar el claxon, hasta llenar el lugar.

Los vehículos de diversas marcas llevaban carteles en sus ventanillas y panorámicos que decían: “LOS YUCATECOS SOMOS DE PALABRA”, “HAY PRUEBAS DE NUESTRO TRABAJO”,”# PAGO JUSTO” y “SOMOS 123”.

Arias Argüelles dijo que esperarán un tiempo prudente para que les resuelvan la situación y si no hay una respuesta favorable, harán una protesta mayor con más vehículos, además de analizar jurídicamente la forma de proceder contra este instituto y sus funcionarios.

El empresario explicó que primero la administradora Lenny Cetina Palma les contrato un paquete de vehículos por los cuales les pago el 50% del servicio, luego de manera informal una noche antes de las elecciones Raymundo López Espósitos, coordinador de recursos financieros, les pidió de manera informal 90 más, porque los dejaron mal los camiones pedidos.

El día de las elecciones —continuó— también de última hora me pidieron más vehículos, porque los camiones contratados no podían entrar a los pueblos, que era complicado transitar en sus calles, y algunos eran autobuses de lujo cuyos operadores al ver que habían problemas y alborotos decidieron no entrar y esperaban afuera los paquetes electorales, por eso me pidieron más vehículos para entrar a buscarlos.— DAVID DOMÍNGUEZ

“Mis operadores la tuvieron que hacer hasta de cargadores de los materiales electorales, guardaespaldas de los funcionarios de casillas y empleados electorales, de custodios de valores, algunos fueron golpeados, me secuestraron dos vehículos que tuve que acudir a rescatar al día siguiente tuve dos secuestros express de mis empleados, 18 vehículos fueron dañados, cuando se suponía solo debíamos ser chóferes y a pesar de eso ahora no nos quieren pagar, no se vale”, dijo.

En total fueron 273 vehículos los que sirvieron, 201 para el interior del Estado y 72 en Mérida, a cuyos operadores, Arias Argüelles dijo que les indicó pidan les firmen o acuerden una forma de comprobar el servicio que prestaban, considerando que se los pidieron de última hora, incluso de manera informal, por lo que era necesario comprobar que si prestaron el servicio para cobrarlo.

Entre los medios para comprobar que dieron el servicio, el empresario mostro desde copias de credenciales de elector de los presidentes de casillas, funcionarios electorales, escritos firmados por esos mismos, hasta un acta de escrutinio original de una casilla de Dzemul, entre otros documentos que los mismos funcionarios y empleados electorales les entregaron para que comprueben que dieron el servicio solicitado.

“La verdad de milagro sacaron estas elecciones, porque tuvieron una desorganización, que el mismo día de las elecciones estaban buscando más vehículos de otras horas, no entregaron ni un cartel para pegar e identificar a los vehículos, y te repito los funcionarios de casillas hasta sus documentos oficiales nos daban como comprobantes, que si quieren los podemos mostrar y exhibir que tan desorganizados estuvieron”, expresó.

Dentro de toda esa desorganización el empresario consideró que en gran parte por sus operadores lograron sacar el proceso, al rescatar y llevar a su destino los materiales y paquetes electorales, y a pesar de eso, ahora resulta que ni les quieren pagar por el servicio que les contrataron.

“La administradora nos dijo que no puede pagar los servicios de última hora, primero porque no ella lo solicitó y segundo porque no hay comprobantes del contrato y no le consta que se hubiese dado el servicio, por eso si quieren tenemos hasta documentos oficiales, actas que nos entregaron sus propios funcionarios de casillas, y se los podemos exhibir para demostrar que si hicimos el servicio”, reitero.

El empresario dijo que cansado de que no les quieran pagar, ayer decidieron hacer esta protesta, y entregaron un escrito donde proponen instalar una mesa de trabajo donde, considerando que no tienen como acreditar los servicios que ellos mismos pidieron y no quieren reconocer, revisen las pruebas que tienen para comprobar que si dieron el servicio, ahora esperan una respuesta.

Documentos

Entre los medios para comprobar que dieron el servicio, Jorge Arias Argüelles, director de la empresa Jet Car-rental, mostró desde copias de credenciales de elector de los presidentes de casillas, funcionarios electorales, escritos firmados por esos mismos, hasta un acta de escrutinio original de una casilla de Dzemul, entre otros documentos que los mismos funcionarios y empleados electorales les entregaron para que comprueben que dieron el servicio solicitado.

Desorganización

“De milagro sacaron estas elecciones, porque tuvieron una desorganización, que el mismo día de las elecciones estaban buscando más vehículos”.