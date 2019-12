Exigen indemnización por una muerte

Acuden a una aseguradora por la falta de pago

Familiares de José Jesús Cámara Manzanero, fallecido desde el 2017 a causa de un accidente de tránsito, se presentaron ayer por la tarde a la empresa de seguros “General de Seguros” para reclamar el pago de indemnizaciones, de las que, dicen, no se ha hecho responsable tras su muerte.

Los hijos y nietos de Cámara Manzanero indicaron que éste fue atropellado hace dos años por una Urvan del Frente Único de Trabajadores del Volante.

Después del accidente la empresa aseguradora se hizo cargo y envío al hombre a un hospital particular.

Sin embargo, dijo el abogado defensor de la familia, nueve días después José Jesús Cámara perdió la vida a consecuencia de las lesiones sufridas.

Ahí comenzó un viacrucis para los hijos del hombre que, al momento de su muerte, tenía 80 años de edad.

Ante la negativa de la empresa por responder a la muerte, decidieron judicializarlo.

El caso lo llevó la juez Blanca Bonilla Castañeda, dijo el abogado, pero ésta no vinculó a proceso al chofer de la Urvan, con el argumento de que no se realizó una autopsia al cuerpo y el acta de defunción no indicaba las causas de fallecimiento de Cámara Manzanilla.

El abogado consideró que había pruebas suficientes para que se le vincule a proceso y la aseguradora responda.

Explicó que la empresa de seguros, hace aproximadamente un año, llegó a un acuerdo con los familiares, pero cuando iba a pagar la indemnización se “echó para atrás” y decidió no pagar.

No quieren

“Ellos siempre han reconocido la responsabilidad y que tienen que reparar los daños, pero no quieren”, manifestó el abogado.

Tras una breve manifestación, Waldo, María Elena y José Manuel Cámara Díaz, hijos del occiso, trataron de hablar con los responsables de la empresa, ubicada en la colonia Itzimná, para intentar llegar a una solución por el conflicto.— Gabriel Chan

Síguenos en Google Noticias