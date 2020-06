Exigen su salida

Segunda caravana de protesta contra el gobierno federal

Por segunda ocasión en menos de un mes, cientos de personas salieron ayer convocadas por el Frente Nacional Anti-AMLO (Frena-AMLO) a protestar en caravana, para pedir la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“¡Hay que frenar las barbaridades que a diario dice en sus conferencias mañaneras!”, gritaban algunos.

Ricardo Mendoza Elizondo, vocero en Yucatán del Congreso Nacional Ciudadano, hoy Frena-AMLO, recordó que tienen como objetivo “frenar las barbaridades que diariamente presenta este señor en sus mañaneras, el mensaje es que se vaya, es el mismo mensaje de hace 15 días, que si no sabe, no quiso o no pudo escuchar, es que se vaya, que renuncie, no espere a que la ley lo saque”.

De nuevo por segunda vez (la primera vez fue hace dos semanas) el punto de partida de esta caravana fue el Congreso del Estado, en el Periférico, desde donde partieron alrededor de 600 vehículos, según estimaciones de la Policía Estatal, aunque los organizadores calcularon al llegar al Monumento a la Bandera que participaron “más de mil”.

La numerosa participación de vehículos, cuyos ocupantes gritaban consignas contra el presidente, atravesó toda la ciudad accionando su claxon para llamar la atención, y como era de esperarse también provocó congestionamientos.

Entrevistado en los alrededores del Monumento a la Bandera, donde concluyó su recorrido, Mendoza Elizondo declaró que pretenden, “un gobierno donde no haya corrupción como él (López Obrador) lo permite, uno donde haya negocios incluyentes para todos, no para los de su familia; que las obras sean de beneficio para el pueblo, no para sus amigos; con estado de derecho, que haya justicia y libertad”.

El dirigente dijo que pretendían entregar a los diputados un documento, pero como no había quien lo recibiera, aprovecharían entregarlo luego personalmente en las oficinas de los legisladores locales y también se lo llevarían a los federales en sus oficinas de enlace.

El entrevistado indicó que en ese documento se pide a los diputados que les den más información, por ejemplo, sobre el proyecto del Tren Maya, que no aprueban. “No se ha hecho algo, (el banderazo de las obras) fue solo un acto mediático, para aparecer en los periódicos, en los medios, para decir que el proyecto sigue, cosa que no le podemos permitir”.

“En la primera caravana se despertó a más de mil personas que estaban dormidas en sus casas, los sacamos a protestar y están de acuerdo ya, la gente poco a poco se pone más de acuerdo en que López tiene que irse, no hay que esperar, hoy esperamos que muchos más se integren y podamos acudir a otras instancias, como los diputados, para que expliquen desde su punto de vista qué hace (el presidente) y por qué piensan que debe permitírsele seguir”, afirmó.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Movimiento Frena-AMLO Lo que hubo y lo que sigue

Mendoza Elizondo consideró que los diputados deben conocer los movimientos ciudadanos como Frena-AMLO

“Participaron más”

El líder del movimiento comentó que después de la primera caravana que realizaron hace dos semanas, se analizó la respuesta de la gente y se acordó hacer esta segunda caravana, en la que, según comentó, participaron más inconformes que la vez anterior.

Analizarán impacto

Mañana lunes o el martes, de acuerdo con el entrevistado, los integrantes de ese frente realizarán una reunión de todos los grupos de Frena en el país para comentar acerca del impacto que tuvo el movimiento en cada una de las 117 ciudades donde se efectuó y ver cuál será la siguiente actividad.